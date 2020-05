BAKA HEROJ BIJE NAJVAŽNIJU BITKU: Ostala je bez muža, sina veterana i snahe, a sad se bori za starateljstvo nad unukama

Čačak – Na nejaka leđa Milisavke Marinković (65) iz čačanksog naselja Ljubić kao da su se spustile sve brige sveta. Ova žena je otac, majka, baka i sve svojim unukama Milici (13) i Bojani (9). Kao samohrana udovica odgajila je dva sina, a danas bije administrativnu bitku za starateljstvo nad svojim unučicama.

„Sa nepunih 30 godina sam ostala udovica, na put sam izvela dva sina. Mladen je kao srpski vojnik prošao najteže ratište na Košarama, gde je bio u prvim redovima do poslednjeg dana. Kad se vratio, oženio se i dobio dve kćerke“, priča za RINU ova baka heroj.

Devojčice su prvo ostale bez majke, a pre deset dana na onaj svet otišao je i njihov otac, Milosavkin sin Mladen. Na plećima su baki ostale dve unuke koje gleda kao oči u glavi, ali zbog teške finansijske situacije uplašena je da li će one ostati pod njenim okriljem.

„Mogu i nije mi teško. Deca su predivna. Milica mi je šesti razred, sve suve petice. Bojana drugi i vrlodobra je. Nigde im neće biti lepše nego ovde. Imamo kuću, plaši me samo jedan kredit koji je ostao iza mog Mladena, oko 350 000, ne znam kako ću to izneti. Nadam se da će mi država pomoći za starateljstvo, to mi je najpreče. A, za njih dve živim i boriću se za njih dok sam živa“ kaže Milisavka.

Nada se i penziji, ali nedostaju joj dve godine staža do 15, kako bi stekla pravo za minimalnu. A Milica i Bojana su uz svoju baku i pomažu joj u svemu.

,,Ona je najbolja baka na svetu, i ne želimo da napustimo roditeljski dom. Ovde imamo sve i ovde se osećamo najsigurnije.“ kaže Milica.

