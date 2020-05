MEŠTANI SUVODOLA U PANICI: Tri kuće se SAME zapalile! Svi su očajni, niko ne zna šta se dešava (FOTO)

Meštani su očajni jer je ovo treća kuća koja se samozapalila u poslednjih nekoliko dana.

"Strašno je, požar je buknuo u kupatilu gde se zapalio bojler. Ni na kraj pameti nam nije bilo da to može da se dogodi, da je bilo noćas svi bi smo pogoreli“, kaže Stanko Smiljanović čija kuća se nalazi na nekoliko stotina metara od porodičnog doma Marka Obradovića kome je kuća izgorela prekjuče.

Kuća Zorana Tomaševića potpuno je stradala protekle nedelje, a u istom dvorištu planula je instalacija i na pomoćnom objektu.

Meštani Suvodola proveli su besanu noć i organizuju dežurstva. Međutim, nikada ne znaju gde će požar ponovo buknuti. S obzirom na to da prvo dolazi do paljenja električnih uređaja, oni sumnjaju da se sve dešava zbog visokog napona od pružne instalacije iako u železnici tvrde da je to nemoguće. Ljudi iz elektrodistribucije navode da tamo nema visokonaponskih kablova sem na pružnim vodovima.

Neverovatno je da se uređaji pale i kada su domaćinstva i aparati isključeni sa mreže, a u tlu pod nogama oseća se neobjašnjivo trenje.

Meštani su u panici jer im još uvek niodakle ne stiže pomoć, i najavljuju blokadu pruge u tom mestu.

