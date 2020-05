I MLADI ŽELE DA ŽIVE NA SELU: Uz pomoć države kupio plastenike i proširio povrtarsku proizvodnju (VIDEO)

Na teritoriji Pančeva nalaze se i sela koja su poznata po velikom broju povrtara, a poslednjih godina sve je veći i broj mladih koji odlučuju da se bave poljoprivredom i povrtarstvom. Poljoprivreda je jedna od tri prioritetne oblasti u Strategiji za privlačenje investitora na teritoriji Pančeva, te ne čudi da se i sama lokalna samouprava bavi afirmacijom poljoprivredne proizvodnje i informisanjem građana o konkursima u oblasti poljoprivrede, studijskim putovanjima i obrazovanjem za konkurentniju poljoprivredu. Da bi se povećao broj mladih u poljoprivredi Ministarstvo poljoprivrede je obezbedilo sredstva namenjena isključivo mladim poljoprivrednicima za pokretanje svoje privredne aktivnosti. Jedan od mladića koji je odlučio da i dalje živi i radi na selu je i Nemanja Stanojković iz Banatskog Brestovca, koji se sa svojim roditeljima bavi povrtarstvom i iz godine u godinu proširuje broj plastenika u kojima uzgaja povrće. #pančevo #pancevutreba #pancevoradi #poljoprivreda #poljoprivrednogazdinstvostanojkovic #povrtarstvo #strategijazaprivlacenjeinvestitora #lokalnasamouprava #afirmacija #ministarstvopoljoprivrede

