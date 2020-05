ZOVINO DRVCE I VODA IZ BREZE: Ovako nastaje jedinstveni napitak koji pomaže u izlečenju mnogih bolesti

Da je priroda prava blagodet mnogo puta ste čuli, ali da se u njoj kriju zaista efikasni lekovi protiv raznih boljki svedok je i Mladen Tomović iz sela Koštunići, koje se nalazi na obroncima Suvobora.

Već dve decenije, od kako je to čuo od svoje babe, ovaj domaćin buši drvo breze i iz njega cedi vodu za koju kažu da je najveći neprijatelj za pesak i kamen i bubregu.

foto: rina.rs

"Uzme se zovino drvce, pa se u stablu breze probuši rupa odakle počne voda da kaplje, kap po kap. To se radi samo dvadesetak dana u proleće, jer kako kreće vegetacija, vode u stablu bude sve manje. Za to vreme može da se nakupi do tri litra te vode, ne više", priča Mladen za RINU.

foto: rina.rs

On kaže da su brojni oni koji su se uverili u lekovitost ove vode koja izvire na čudnom mestu. Sladunjavog ukusa veoma je prijatna za piće, ali ipak treba biti umeren. Preporučuje se 1 mala šolja ujutru i jedna uveče, ne više.

foto: rina.rs

"Jedan moj prijatelj iz Beograda koji je bio bubrežni bolesnik, uspeo je da kamen i pesak u tim organima svede na minimum. On me je zamolio da mu tu vodu ponovo skupim i dovezem do prestonice, kako bi pomogao i drugima", priča ovaj seoski domaćin koji je takođe ovu vodu probao i kaže da je izuzetno bistra.

foto: rina.rs

Pored lekovitog svojstva za bubrege, neki ljudi se kunu da pomaže i kod povređenih zglobova. Ko je probao, nije se pokajao. Ovaj prirodni lek odličan je i za imunitet, pa ukoliko se korona virus vrati - zovino drvce u ruke i trk do prve breze, jer možda se rešenje krije baš tu.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir