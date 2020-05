IZABERI SVOJU AVANTURU #VIDISRBIJU - DONJE PODUNAVLJE

Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim Ljajić i v.d. direktorka Turističke organizacije Srbije, Marija Labović, obišli su sa novinarskim ekipama Donje Podunavlje – od Kladova do Srebrnog jezera. U prirodne lepote ovog kraja, uverili su se šetnjom po keju u Kladovu i obilaskom HE Đerdap - najveće brane na Dunavu, od njegovog izvora do ušća, koja je ukrotila ovu reku i omogućila mirniju plovidbu Đerdapskom klisurom, ali i proizvodnju više od 12 milijardi kilovat- časova struje godišnje.

Potom su se vozili čamcima Dunavom od Tekije do mesta Varnice, kroz Đerdapsku klisuru. Obišli su i jedno od najatraktivnij mesta na toku Dunava – Mali Kazan, gde je Dunav najdublji. Tu su imali priliku da vide i čuvenu Trajanovu tablu.

U bogatstvo biljnog i životinjskog sveta uverili smo se i obilaskom Nacionalog parka Đerdap – najvećeg NP u Srbiji, kojeg još nazivaju i najvećim evropskim arheološkim muzejem u prirodi. Sa vidikovca Ploče pruža se neverovatan pogled na Dunav i kazanske virove.

Sledeća destinacija bilo je aheološko nalazište Lepenski vir, otkriveno 1965. godine, na samoj obali Dunava. To je bilo jedno od najznačajnijih otkrića ove vrste na teritoriji Srbije. Kultura Lepenskog Vira je stara je oko 8000 godina.

U okviru letnje promotivne kampanje Turističke organizacije Srbije, ministar Ljajić i v.d. direktora TOS-a Labović, posetili su i Golubačku tvrđavu, koja je podignuta na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Popeli su se i na jednu od kula odakle se prostire pogled na najširi deo Dunava. Nakon Golupca, poseta je nastavljena na Srebrnom jezeru, koje je nekada bilo rečni rukavac, a sada veštačko jezero, zatvoreno dvema branama, prostire se na površini od 4 km² i duboko je osam metara. Domaćini su nam pokazali da se pripreme za letnju sezonu privode kraju.

Obilazak Donjeg Podunavlja završili smo obilaskon Ramske tvrđave, koja je na samoj kapiji Đerdapske klisure. U sadašnjem obliku, tvrđava je opstala iz vremena turskog sultana Bajazita Drugog ali je početkom ove godine završena njena obnova i konzervaciju same tvrđave, hamama i karavan-saraja, jedinog sačuvanog na području Srbije, koju je finansirala Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA.

