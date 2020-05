PANČEVO KROZ JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO ORGANIZUJE JAVNI PREVOZ: stigli novi ekološki autobusi (VIDEO)

Nakon završenog vanrednog stanja stekli su se uslovi da se privede kraju osnivanje novog preduzeća za javni prevoz putnika “Pantransport” kao deo javno-privatnog partnerstva konzorcijuma nekoliko domaćih preduzeća i Grada Pančeva. Dosadašnji prevoznik JKP “Autotransport” Pančevo prestaje da postoji, a uslugu javnog prevoza u gradskom i međumesnom prevozu preuzeće novoosnovano preduzeće “Pantransport”. Među obavezama “Pantransporta” je nabavka 60 novih autobusa i izgradnja nove autobuske stanice. Prvih deset novih mini buseva stiglo je u Pančevo, a preostalih 50 autobusa stići će naredne nedelje i do sredine juna Pančevci će imati najmoderniji javni prevoz i savremeni sistem naplate karata. Da podsetimo, na sednici Skupštine grada Pančeva 25. novembra 2019. godine odbornici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti za javnu uslugu poveravanja obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Pančeva i izgradnju nove autobuske stanice. Dva dana kasnije, 27. novembra 2019. godine, Grad Pančevo i grupa ponuđača koju čine Privredno društvo „Saga trans“ d.o.o. Beograd, preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovine „Dumeco“ d.o.o. Beograd, Društvo za saobaćaj, turizam i trgovinu „Trans-jug“ d.o.o. Obrenovac, sa podizvođačem „Apex solution technology“ d.o.o. Beograd, zaključili su Javni ugovor za dodelu koncesije. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #noviautobusi #autobusi #jkpautotransport #atp #javnoprivatnopartnerstvo #pantransport #novaautobuskastanica #autobuskastanica #moderno #modernizacija #savremeno #pantransport #sagatrans #dumeco #drustvozasaobracajturizamitrgovinutansjug #apexsolutiontechnology #transjug #beograd #obrenovac

