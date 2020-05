Jedan grad u Srbiji veoma uspešno se nosi sa epidemijom. Saznajte koji

Tokom vanrednog stanja, zaposleni u Domu zdravlja ,,Dr Đorđe Lazić’’, u okviru kog radi i Covid ambulanta, bili su na visini zadatka. Kako naglašavaju u ovoj ustanovi, zasluge ne pripadaju samo njima, već i Gradu Somboru koji im je sve vreme pružao nesebičnu pomoć i podršku, a zahvaljujući tako dobroj saradnji, imali su izuzetnu koordiniranost i sa bolnicom, Zavodom za javno zdravlje, policijom i vojskom, te su svi skupa doprineli dobrim rezultatima i sprečavanju širenja covid infekcije. 👩🏼‍⚕️👩🏼‍💼🧑🏼‍💼 #somborjeotvoren #gradsombor #sombor #srbija

