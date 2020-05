ČUDO NEVIĐENO: U selu kod Loznice gavran Gvozden star 40 godina govori! A nikad nije hteo da nauči da psuje!

LIPNICA – Gavran je, kaže literatura, veoma inteligentna životinja koja u zatočeništvu može da progovori, imitira ljudski govor, glasove drugih ptica i neke druge zvukove. Ko u to ne veruje nije još upoznao Gvozdena iz Lipnice kod Loznice.

U domaćinstvu Živka Panića iz Lipnice, njegovoj ‘’Rajskoj dolini’’, poslednje četiri decenije nalazi se gavran Gvozden kome je on spasao život. Pre tih četrdesetak leta Živko je u njivi našao ptića povređenih krila, nije imao srca da ga tu ostavi pa ga je poneo i pomogao mu da se oporavi. Gavran se pokazao kao žilav igrač, ozdravio je i dobio ime Gvozden.

- Bilo je to sada već davno, jedan poštar je dolazio do moje kapije i sa puta stalno dozivao ‘’Živko, Živko’’, a drugi je sa istog mesta vikao ‘’Domaćine, domaćine’’. Jednoga dana dok sam bio u kući čujem dozivanje - ‘’Živko, domaćine’’, nekoliko puta. Izađem, odem do kapije, nigde nikoga. Posle nekoliko dana to se ponovi i pomislim da se neko sa mnom šali. Onda shvatim da dozivanje stiže iz zgrade u kojoj se nalazi Gvozden i vidim da me on zove. Posle dve godine boravka kod mene je progovorio – seća se Panić.

Za Gvozdena se čulo i ko god dođe u ‘’Rajsku dolinu’’ obavezno ode da ga poseti i čuje. On ne samo što kaže jasno i razgovetno ‘’Živo, domaćine’’ nego na Panićevo – ‘’Glasnije Gvozdene’’, stvarno to ponovi glasnije. Bilo je nekih koji su pokušavali da ‘’obogate’’ Gvozdenov rečnik psovkama, ali je on stoički odoleo i nikada nije hteo da psuje. Živkova supruga Milena kaže da ponekad, kada je baš raspoložen, Gvozden kaže i ‘’Mićo, baćo’’. Gavran je, kako kažu knjige, što se tiče inteligencije barabar sa šimpanzama i delfinima, a neki Gvozdenovi rođaci naučili su čak i da broje.

Uglavnom, Panić odavno ne ide na kapiju kada čuje ‘’Živko, domaćine’’ jer zna da ga doziva njegov Gvozden, gavran koji govori.

