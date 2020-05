GARANCIJSKI FOND VOJVODINE POMAŽE PRIVREDNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA: Кriza lakša sa 100.000 zajma

DA bi privrednicima i poljoprivrednicima pomogla da što efikasnije prebrodi negativne posledice pandemije virusa korona, Pokrajinska vlada je pripremila garantne šeme za kredite za održavanje likvidnosti, koje se realizuju putem Garancijskog fonda AP Vojvodine. Nove kreditne linije namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i poljoprivrednim gazdinstvima, biće dostupne za desetak dana, a konkurs za njih biće otvoren do kraja godine. – Nova garantna linija za tekuću likvidnost privredi i poljoprivredi podrazumeva kratkoročni kredit do 100.000 evra, sa rokom otplate do tri godine, uz grejs-period od godinu dana. Uz garancije koje dajemo, kod banaka ćemo insistirati na najnižoj mogućoj kamati – objašnjava Đorđe Raković, direktor Garancijskog fonda Vojvodine. – Ono što je važno za sve korisnike je da je “kolateral”, odnosno obezbeđenje koje korisnici daju prilikom uzimanja kredita, iznosi jedan prema 1,2.

Garancijski fond sarađuje sa osam poslovnih banaka, a korisnici mogu da odaberu liniju koja najviše odgovara njihovom načinu poslovanja i rada. – Naravno, mi pratimo šta se dešava i uvek se trudimo da nađemo način da izađemo u susret poljoprivrednicima čiji je prinos smanjen usled suše, mraza ili drugih okolnosti – dodaje Raković. – Primera radi, pre tri godine, kada su svi imali manje prinose zbog izrazite suše, reagovali smo odmah uvođenjem linije za repromaterijale u poljoprivredi, kako bi mogli da realizuju svoje planove. Tako ćemo i sada razmotriti ostale naše konkursne linije, koje su i sada povoljnije nego kod poslovnih banaka, bar što se tiče kolaterala, i prilagoditi ih opštem finansijskom tržištu, kako bi one bile što pristupačnije korisnicima.

OD TRAКTORA DO ZEMLJE

Pored konkursa za saniranje posledica pandemije, u Garancijskom fondu je uvek aktuelno deset konkursnih linija za pomoć privredi i poljoprivredi. Među njima je nabavka poljoprivredne mehanizacije, kupovina poljoprivrednog zemljišta, kupovina mašina i opreme, izgradnja i kupovina objekata, krediti za početnike u biznisu i preduzetnice…

Foto: garfond.rs

