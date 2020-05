OTKRIVENA SPOMEN-BISTA VLADIKE DANILA KRSTIĆA NA KLISI Vučević: Odavde potekao jedan od najumnijih vladika

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je liturgiji u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Klisi, a potom i otkrivanju spomen-biste Episkopa budimskog dr Danila Krstića (1927-2002) u prisustvu vladike Irineja Bulovića.

- U gradu smo dobili još jedno spomen-obeležje, koje nas podseća na to da je iz Novog Sada potekao jedan od najumnijih i duhovno najbogatijih srpskih vladika 20. veka. On je sa Klise krenuo na svoj put, završio je najprestižije škole i univerzitete u Francuskoj i SAD, postao vladika budimski, a nikada nije zaboravio svoj grad. Danas, na Spasovdan, u klisanskom hramu okupilo se mnogo ljudi, pa i srodnika pokojnog vladike Danila Krstića, a snažna simbolika nalazi se i u činjenici da je spomen-bista postavljena upravo na Sentandrejskom bulevaru, koji predstavlja put ka Sentandreji, odnosno Pešti gde je stolovao vladika Danilo. Kultura sećanja je nešto što je neophodno svakom narodu i društvu ako žele da budu uspešni u budućnosti i da bolje razumeju sadašnjost. Nastojaćemo da obeležimo sva istorijski važna mesta i da posvetimo pažnju, odnosno iskažemo pijetet, prema svim onim ljudima koji su zadužili ovaj grad i ovaj narod i to kroz jedinstvenu, stratešku odluku. Hvala Mesnoj zajednici „Klisa“ i gospodinu Draganu Hemonu na inicijativi i na preduzetim aktivnostima u vezi sa postavljanjem biste, naravno uz blagoslov vladike bačkog i sveštenstva hrama na Klisi. Doprinos inicijativi je dao i poznati kantautor Bane Krstić iz grupe „Garavi sokak“ kome je vladika Danilo bio stric, a u svemu su učestvovale i MZ „Vidovdansko naselje“ i „Slana bara“, JP „Urbanizam“, Zavod za zaštitu spomenika kulture, javno-komunalna preduzeća, skupštinski Savet za kulturu i mnogi drugi - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Savet za kulturu Skupštine Grada Novog Sada se saglasio u februaru ove godine sa inicijativom Mesne zajednice „Klisa“ da se postavi bista episkopa Danila Krstića u Novom Sadu. Bista je postavljena na postament, na ulaznom crkvenom platou Hrama. Na prednjoj strani postamenta ispisan je tekst „Episkop budimski dr Danilo Krstić, 1927–2002, od Klise do Harvarda“, dok je na donjem delu postamenta tekst "Zahvalni Klisani". Direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada Siniša Jokić se zahvalio svima koji su učestvovali u ovom projektu i naglasio da je spomen-bista delo akademskog vajara iz Sremskih Karlovaca Đorđa Lazića Ćapše.

Episkop budmski Danilo Krstić rođen je u Novom Sadu 13. maja 1927. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. On je na Sorboni diplomirao uporednu književnost, a nakon toga je diplomirao i na Pravoslavnom teološkom institutu Svetog Sergija Radonješkog u Parizu. Doktorsku disertaciju je odbranio na Bogoslovskom fakultetu Harvardskog univerziteta i postao doktor teologije 1968. godine. Godine 1988. biva izabran za arhijereja eparhije budimske, sa sedištem u Budimpešti. Ubraja se u osnivače Akademije za konzervaciju pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi i važio je za jednog od najobrazovanijih episkopa SPC. Preminuo je 20. aprila 2002. godine u Sentandreji.

1 / 5 Foto: Novi Sad

