GRAD PANČEVO I PRIVREDNICI NA ISTOM ZADATKU: Privrednici pomažu lokalnoj samoupravi (VIDEO)

Unija poslodavaca grada Pančeva osnovana je pre godinu i po dana kako bi okupila što više poslodavaca u cilju kreiranja što boljeg i povoljnijeg ambijenta za poslovanje preduzetnika i malih i srednjih preduzeća. Imaju sporazum o kolektivnom članstvu u Uniji sa Opštim udruženjem zanatlija i preduzetnika Pančeva, a treći su član u Socio-ekonomskom savetu Grada Pančeva. Kako kažu, od početka imaju dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i rado su se odazvali pozivu da zajedno sa predstavnicima gradskih vlasti razmenjuju ideje i doprinesu razvoju grada. Do kraja godine planiraju da kroz Socio-ekonomski savet uspostave saradnju sa Regionalnim centrom za talente u Pančevu kako bi što više talentovane dece ostajalo da radi i privređuje u svom gradu, ali i da ubrzaju reformu obrazovnog sistema kako bi srednje škole na teritoriji Pančeva školovale što više kadrova potrebnih savremenoj privredi. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #unijaposlodavaca #gradpancevo #poslodavci #preduzetnici #aambijent #poslovanje #preduzeca #malapreduzeca #srednjapreduzeca #socioekonomskisavet #saradnja #loklanasamouprava #privreda #poboljsanje #perspektiva

A post shared by PANČEVU TREBA (@pancevutreba) on May 28, 2020 at 12:59am PDT