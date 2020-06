PANČEVO KAO DOBAR AMBIJENT ZA PRIVREDNIKE: Privredni savet okupio najuglednije privrednike grada (VIDEO)

U Pančevu se poslednjih godina sve veća pažnja posvećuje saradnji s privrednicima i izlaženju u susret njihovim potrebama, kako bi se povećala zaposlenost stanovnika ali i ekonomski razvila cela zajednica. Kako bi što efikasnije bila na usluzi privrednom sektoru, Gradska uprava Pančevo formirala je 2016. godine Privredni savet - stalno stručno i savetodavno telo, čiji su osnovni zadaci da inicira izradu razvojnih strategija i projekata, planova, podstiče i procenjuje realizacije razvojnih strateških planova, razvija mehanizme komunikacije i protoka informacija u cilju otvaranja grada prema domaćim i stranim investitorima i da kontinuirano prati situacije izazvane ekonomskom krizom. U lokalnoj samoupravi smatraju da je potrebno da privreda formira okvire razvoja celog grada. Privredni savet u Pančevu danas je funkcionalno telo koje administrira Odeljenje za Lokalno-ekonomski razvoj i čine ga u najvećem procentu privrednici. Ima 20 članova od čega ih je 18 iz privrede - i to podjednako raspoređenih iz sistema velikih, srednjih i malih preduzeća. Tu su i predstavnici bankarskog sektora, strukovnih organizacija odnosno Regionalne razvojne agencije i Regionalne privredne komore i Udruženja zanatlija. Svi oni imaju svoju ulogu i sve što je Pančevo uradilo u privrednom delu urađeno je uz konsultacije s privrednicima. Kako kažu privrednici okupljeni u ovom savetodavnom telu Gradske uprave, od početka imaju dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i pre svega, gradonačelnikom, i rado su se odazvali pozivu da zajedno sa predstavnicima gradskih vlasti razmenjuju ideje i doprinesu razvoju grada. Na čelu Privrednog saveta je jedan od najuspešnijih pančevačkih privrednika Miroljub Kršanin, vlasnik i direktor “Tehnomarketa” - firme koja posluje više od 30 godina širom sveta. “Tehnomarket” je upravo završio i novu proizvodnu halu u čiju gradnju je uloženo milion i po evra, čime su potvrdili svoju nameru da nastave da šire svoje poslovanje u Pančevu. #pančevo #pancevutreba #juznibanat #vojvodina #srbija #privreda #privredniambijent #potrebe #zaposlenost #stanovnici #ekonomija #ekonomskirazvitak #preduzeca #malaisrednjapreduzeca #grad #razvoj #perspektiva #gradpancevo #privredni

