SAŠA PAVLOV, PRVI ČOVEK PANČEVA: Pančevu smo vratili ugled kakav zaslužuje!

Razgovor s prvim čovekom Pančeva Sašom Pavlovom započinjemo nakon sastanka, kako ističe, u vezi sa dolaskom još jednog, trećeg nemačkog investitora. Dobra poslovna klima dovela je tri velika investitora, a domaćoj privredi otvorila nemačko tržište.

Cilj grada je, kako kaže u razgovoru za Kurir, da građane ne zadužuje kreditima, već da im obezbedi uslove za zaposlenje i sigurnu budućnost. A to je, kaže, postignuto dovođenjem ozbiljnih kompanija koje će samo u prvoj fazi zaposliti 4.000 radnika, što će Pančevu omogućiti značajan skok prihoda.

Pančevo je dugo bio sinonim za industrijski grad, kako teče proces reindustrijalizacije koji ste vi započeli?

- Uložili smo preko 850 miliona dinara u infrastrukturno opremanje Severne poslovne zone na 100 hektara zemljišta, što su prepoznale kompanije ZF, „Broze“ i „Naval boks“ i investiraju više od 400 miliona evra. Plate će biti iznad proseka, od 1.000 evra pa naviše, najveće u regionu. ZF u prvoj i drugoj fazi otvara 1.200 radnih mesta, „Broze“ 1.100, a „Naval boks“ 1.000. „Broze“ nije prekidao gradnju ni za vreme pandemije. Građevinska dozvola izdata ZF je najbrže izdata građevinska dozvola u Srbiji. Od poljane koja nije davala nikakve prihode danas ubiramo porez na imovinu od privrednih subjekata, a deo poreza na zarade ostaje lokalnoj samoupravi. Javni prihodi su uvećani za 40 odsto u odnosu na ono što smo zatekli, znatno je unapređen sektor malih i srednjih preduzeća. Raste sektor usluga, građevinska industrija nikad nije bila razvijenija. To utiče na kvalitet dualnog obrazovanja i otvaranje odeljenja mehatronike, posle kojeg će učenici imati zagarantovan posao. Vlada Srbije označila je ove investicije kao investicije od nacionalnog ekonomskog značaja za Republiku Srbiju.

Zanimljivo je da kompanije dolaze iz Nemačke, da li će to otvoriti vrata drugim investicijama?

- Naravno. Naša očekivanja su zasnovana na činjenicama. Ozbiljne kompanije žele da izmeste svoju proizvodnju u Srbiju, što će dovesti do povećanja kapaciteta Severne zone. Dogovaramo se s državom o proširenju kapaciteta jer da država nije stekla određeni ugled, pre svega zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, u međunarodnim okvirima, teško da bi te kompanije došle u Srbiju. ZF je zainteresovan i za treću fazu, posla će biti za Pančevce, Beograđane i ceo Južnobanatski region.

Kako će dolazak novih fabrika uticati na ekološku sliku Pančeva?

- Važno nam je da s ekološke tačke gledišta rebrendiramo grad jer Pančevo i dalje u javnosti ima negativnu ekološku ocenu, što nije realna situacija. Investicije koje su došle u Severnu zonu u proizvodno-tehničkom smislu primenjuju najviše ekološke standarde. Reč je o visokotehnološkoj IT industriji. Takođe, 44 miliona evra ulaže se u izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, tako štitimo kvalitet podzemnih voda i reka. Projekat finansiraju Pančevo i država Srbija. Biće izgrađeno 175 kilometara nedostajuće kanalizacione mreže u svim mestima. Nastavljamo akciju pošumljavanja.

Koje bitne promene su se desile u Pančevu?

- Teško je objasniti narodu, u trenutku kad opremate industrijsku zonu, a neizvesno je ko će tu doći, zašto nema parkinga, puteva. Biće ih. Prezadovoljni smo jer smo u dve godine taj prostor popunili ozbiljnim investicijama. Stvoreni su preduslovi i sada su na redu i ostale investicije. Pančevo je ozbiljan grad koji se strateški razvija. Pravi rezultati će biti vidljivi u naredne dve do četiri godine, kada će se osetiti znatan rast javnih finansija. Napravili smo sistem koji vraća uloženi novac, ni dinar kredita nismo uzeli, očekujemo konstantan rast prihoda iz koga ćemo imati realan novac. Doveli smo fabrike posle četrdeset godina i Pančevu vratili ugled industrijskog grada kakav je nekada bio. Doseljavaju se mladi parovi s decom jer su shvatili da ovde imaju budućnost, došlo je preko 4.000 novih stanovnika. Sproveli smo tri projekta javno-privatnog partnerstva, pa će na pančevačkim ulicama u narednim danima biti 60 novih, i to ekoloških autobusa. Pančevo će biti prvi grad u Srbiji sa stopostotnim novim voznim parkom. Imaćemo novu autobusku stanicu, privatan partner je u obavezi da preko 10 miliona evra uloži u javno osvetljenje, čak 37 kilometara puteva će biti obnovljeno za 24 meseca. Gradimo nove vrtiće.

Kako će se to odraziti na lokalno preduzetništvo?

- Dolazak stranih investicija im je najveća pomoć jer su im preko velikih investitora sada dostupna inostrana tržišta. Našim lokalnim akcionim planom zapošljavanja realizujemo pomoć sektoru privrede, što je rezultiralo time da imamo rast broja privrednih društava i preduzetnika. Pomagali smo im i tokom pandemije, pomagaćemo i ubuduće.

Obnova

ZA TAMIŠKI KEJ PREKO MILIJARDU DINARA

foto: Zorana Jevtić

Kako će izgledati Tamiški kej?

- Nakon izgradnje Tamiškog keja decenijama na njemu ništa nije rađeno, čime je odbrana grada od poplava dovedena u pitanje. On je važan odbrambeni mehanizam i zato smo odlučili da uložimo preko milijardu dinara u njegovu rekonstrukciju i izgradnju pančevačke promenade, modernog šetališta sa savremenim sadržajima. To će biti centar različitih zadovoljstava i usluga. Izgradićemo igrališta, sportske terene, pozorište na otvorenom. Biće izgrađena i pasarela preko koje će Pančevci prvi put imati priliku da dođu do gradske šume, odu do svetionika, simbola grada. Ne sumnjamo da će Tamiški kej privući i brojne turiste, a to nam i jeste cilj.