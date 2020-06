Gradonačelnik Vučević: Želja nam je da našim vaspitačicama raste plata, a gradićemo i nova obdaništa

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je Klisu i obišao radove na izgradnji kanalizacije otpadnih voda u slivu Baja Pivljanina - faza 2 zajedno sa direktorom JKP „Vodovod i kanalizacija“ Gvozdenom Perkovićem za šta je izdvojeno 200 miliona dinara. On je posetio i petočlanu porodicu Dujin koja živi u Ulici Draginje Ružić i realizuje ideju o pokretanju malog biznisa, a potom se uputio na gradilište budućeg objekta Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ koji se nalazi u Orahovoj ulici.

-Teritorija Klise je jedno veliko gradilište, jer se istovremeno ulaže u putnu infrastrukturu, zatim u ono što je nedostajalo decenijama - kanalizacionu mrežu, a konačno ovaj stari deo Novog Sada dobija moderno obdanište u Orahovoj ulici. Grad mora ravnomerno da se razvija i mi smo tu da stvaramo približno iste ili jednake uslove za život svih Novosađana, jer svi građani plaćaju porez i isto su odgovorni prema gradu. Mi smo tokom osam godina, a vezano za putnu infrastrukturu, kanalizaciju, vodu, škole, vrtiće, izgradnju kulturne stanice i mesnih zajednica na terirtioriji Klise i Slane bare uložili oko tri milijarde dinara. Buduće obdanište će do kraja ove godine primiti 300 novih mališana o kojima će u potpuno opremljenom prostoru brinuti preko 30 zaposlenih. Ljudi sa Klise, Vidovdanskog naselja i Slane bare decu neće morati više da vode u druge delove grada, već u Orahovu ulicu, a dodatno, ovaj kraj oko obdaništa ćemo potpuno urediti i on će imati novi parking prostor, rasvetu i potpuno drugačiji, urbaniji ambijent, što će svakako uticati na porast vrednosti nekretnina u ovom kvartu. Kompletno smo ugovorili i rešavamo u poslednju fazu kanalizacione infrastrukture u slivu Ulice Baja Pivljanina i susednih ulica, i u toku je projektovanje infrastrukture za Gornje livade, veliko klisansko naselje nastalo na nekadašnjim njivama. Nismo odustali od besplatnih vrtića, iako je ovo teška godina za sve pa i za naš grad, tako da ćemo nastaviti i u ovoj godini da pružamo porodicama potpuno besplatan boravak dece u predškolskoj ustanovi i da subvencionišemo privatne vrtiće, a spremamo i tender za kupovinu udžbenika za sve đake prvake. Želja nam je da ekonomski standard Novog Sada bude još bolji, da našim vaspitačicama raste plata, a ono što sa sigurnošću mogu da najavim jeste da ćemo u naredne četiri godine graditi tri do četiri nova obdaništa, što je već planski predviđeno, i to na Adicama, Sajlovu i Veterniku, a gde god uslovi dozvole, proširivaćemo postojeće kapacitete. Nići će vrtić i na Jugovićevu, tamo gde gradimo stanove za pripadnike snaga bezbednosti, a ugao ulica Kola srpskih sestara i Miše Dimitrijevića, odnosno nekadašnja policijska stanica, predviđena je takođe za obdanište - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Porodica Dujin koju je gradonačelnik posetio obilazeći Klisu je petočlana porodica, a Branislav i Aleksandra su mladi bračni par sa troje dece i zaposleni su, ali žele da pokrenu i sopstveni biznis, pansion za pse koji je napravljen i čeka svoje prve goste. Gradonačelnika su na gradilištu u Orahovoj ulici dočekali izvođač radova i direktorica PU „Radosno detinjstvo“ Maja Popov koji su ga izvestili o tempu izvođenja radova na završetku izgradnje potpuno novog objekta te ustanove za koji je Grad izdvojio 350 miliona dinara za građevinske radove, a tek će uslediti nova ulaganja za opremanje.

Kurir