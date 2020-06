Gradonačelnik Vučević: Vi niste izbeglice, već naše sestre i braća, i želimo da se ovde osećate dobrodošli!

Ključevi za 276 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, uručeni su danas u Veterniku. Stanovi su izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa (SRB 5) koji u Republici Srbiji, kao vodeća institucija, sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije. Finansijska sredstva za izgradnju kompleksa zgrada u naselju Veternik u Novom Sadu, omeđenog ulicama Vojvode Bojovića i Radničke, obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, dok je zemljište i prateću infrastrukturu obezbedio Grad Novi Sad. Ukupna vrednost izvedenih radova iznosi 6,7 miliona evra, a bruto površina 19.877 m2.

- Ne možemo da vratimo vreme i da ispravimo nepravdu koja vas je zadesila, i sve ono što ste trpeli i nosili kao krst svoje sudbine, ali možemo biti okrenuti ka budućnosti. Za nas vi niste izbeglice, već naše sestre i braća, i želimo da se ovde osećate ravnopravno i dobrodošli. Da vam se rađaju deca i unuci, i da ostvarite nove životne pobede. Veternik, Novi Sad, Vojvodina i Srbija su bogatiji zbog toga što vi i vaša deca živite ovde. Danas Srbija ima snage da zajedno sa svim partnerima vodi računa o vama – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

1 / 7 Foto: Novi Sad

Događaju su prisustvovali Ivica Dačić prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica, Vladimir Cucić komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Leoneta Pajer šef sektora operacija 1 pri Delegaciji Evropske unije u Srbiji, Nj.E. Andrea Oricio ambasador Misije OEBS u Srbiji, Hans Fridrih Šoder šef Predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Bojan Stević državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, An Kristin Piplica predstavnica ambasade SR Nemačke, Duško Ćutilo direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine, Dušan Kovačević direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, kao i predstavnici međunarodnih i drugih organizacija i institucija.

- Veternik je od samog osnivanja istorijski bitno mesto, ova zemlja je poklonjena solunskim ratnicima, a mesto nosi naziv po planini u Severnoj Makedoniji. Raduje me što će izbegličke porodice ovde naći sigurno utočište. Do sada je u okviru ovog Programa doneto više od 45000 stambenih rešenja, a ostaje još da se reši status za nešto više od 2000 porodica u narednim godinama. To je naš dug prema njima, jer dugo su živeli u teškim uslovima – izjavio je Ivica Dačić.

Regionalni stambeni program zajednički je višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu. Sprovodi se uz podršku OEBS-a, UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je i najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Norveške, Švajcarske, Italije, Danske, Turske, Luksemburga, Španije, Kipra, Češke, Mađarske, Rumunije i Slovačke.

Kurir