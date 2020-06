OTVORENA TRAFOSTANICA I DISPEČERSKI CENTAR U ED LOZNICA: Milijardu i po dinara uloženo u Loznicu

LOZNICA – Trafostanicu od 110 kilovolti i novi dispečerski centar u zgradi ED Loznica danas (11.6) je u Loznici otvorio Milorad Grčić, v.d. direktora JP EPS u prisustvu gradonačelnika Vidoja Petrovića, a obišao je i radove na 35 voltnoj trafostanici u Industrijskoj zoni ’’Šepak’’.

foto: Kurir/ T.Ilić

Grčić je rekao da će 35 kilovoltna trafostanica (Loznica 5), gde su radovi još u toku najkasnije za dva meseca biti završena i puštena u funkciju, dok je 110 kV (Loznica 2) puštena u rad i sada je ’’na mreži’’. Kako je ocenio, ove trafostanice neophodne su da bi se Loznica ’’razvijala i imala budućnost’’. Ovde investitori otvaraju fabrike i sve što je bilo od elektroenergetskih kapaciteta je potrošeno, a nove fabrike traže još stabilnije napajanje električnom energijom, ali u isto vreme i domaćinstva, mala privreda, svi ostali polako počinju zbog toga da trpe, kazao je on.

foto: Kurir/ T.Ilić

- Skoro pola veka nije ulagano u elektro mrežu u Srbiji osim popravljanja postojećih instalisanih snaga. Neophodno je bilo uraditi ovo da bi mogla industrija da se širi, da bi građani i neidustrijski deo imao stabilno napajanje. Loznica je za Srbiju veoma važna tačka i u nju se mora uložiti u svakom smislu kada je infrastruktura u pitanju, da niko ne bi odavde otišao i da bi ljudi želeli da dođu i žive u Loznici. Što se tiče Loznice planirali smo da izgradimo još jednu trafostanicu u Lešnici i ona će biti završena i stavljena pod napon u toku 2022. godine. Sa tom trafostanicom, ove dve koje smo danas obišli, rekonstrukcijom dela niskonaponske i srednje naponske mreže Loznica postaje u elektroenergetskom smislu vrlo stabilan grad. Da bi svi ovde imali struju do sada smo u Loznicu uložili oko milijardu i po dinara – kazao je Grčić tokom posete novom dispečerskom centru koji od večeras treba da bude u funkciji.

foto: Kurir/ T.Ilić

Gradonačelnik Vidoje Petrović podsetio je da su u Loznicu stigli mnogi investitori, kineska kompanija ’’Mint’’, američki ’’Adijent’’, kao i da je ovde odavno ’’Rio Tinto’’.

- Imamo značajno povećanje privredne aktivnosti dolaskom stranih investitora, a i domaća privreda uz podršku države uvećava obim proizvodnje. Što se tiče ulaganja u energetsku infrastrukturu sigurno u poslednjih 30, možda i 50 godina Loznica nije imala veća ulaganja od ovih sada. Ne samo po osnovu do sada realizovanih milijardu i po dinara nego imajući u vidu i ono što predstoji do kraja ove i naredne godine čime to će takvo ulaganje biti značajno uvećano – rekao je Petrović.

foto: Kurir/ T.Ilić

Otvorena trafostanica 110 kV obezbediće kvalitetniju i pouzdaniju isporuku struje za značajan deo Loznice i okolnih mesta, sa nje će biti napajan budući gradski stadion, Opšta bolnica i svi veći objekti u njenoj blizini. Vrednost te investicije je oko 460,5 miliona dinara. U Industrijskoj zoni ’’Šepak’’ nova trafostanica 35kV, vredna oko 195,5 miliona dinara, obezbediće pouzdano stabdevanje električnom energijom za velike proizvodne pogone na toj lokaciji, ali i buduće kupce koji tu budu gradili postrojenja.Od danas ED Loznica ima i novi dispečerski centar u koji je uloženo 16,4 miliona dinara, a prema onome što je rečeno predstoje nova ulaganja u energetsku infrastrukturu što će Lozničanima omogućiti da uvek imaju dobar i siguran ’’napon’’.

foto: Kurir/ T.Ilić

Kurir.rs, T.Ilić

Kurir