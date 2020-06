TAKO SE TO RADI U VELIKOJ PLANI KOD PROKUPLJA: Krenuli od spomenika, pa uredili centar sela

PROKUPLJE - Na inicijativu grupe meštana i onih koji bukvalno svakog vikenda dolaze u podjastrebačko selo Velika Plana kod Prokuplja, za sedam dana ovo selo je zasijalo.

Oni su svi zajedno uspeli da očiste park oko spomenika iz Drugog svetskog rata, ožive dve vodenice potočare, raskrče okoliš i očiste korito reke od smeća. Kako kažu, u akciji su učestvovali bukvalno svi koji su ovih dana u selu.

- Sve je krenulo običnim razgovorom ispred prodavnice uz pivo. Jedan od nas je predložio da treba da očistimo prostor oko spomenika na kojem su upisana imena naših pradedova i sam spomenik i tako je sve krenulo. Iz dana u dan, sve više meštana se priključivalo akciji, a samim tim se širio i krug koji smo sređivali- kaže jedan od pokretača akcije, koji imenom i pRezimenom nije hteo da se izdvaja od ostalih.

- Svi zajedno smo ušli u tu priču i nema pominjana imena. Smatramo da je ova akcija pokazala koliko smo jedinstveni- dodaje naš sagovornik.

Materijal za obnovu spomenika, čišćenje i uređenje prostora sami su donirali, ko je kako i koliko mogao.

Onda su se setili starih vodenica potočara kojih je dve u samom centru sela. Uredili su u njih i doveli vodu, pa su one proradile posle više decenija. Zatim su pokupili svo smeće koje se godinama gomilalo u koritu reke, posekli šiblje, koje je ovaj deo sela potpuno preplavilo....

- Prostor koji smo uredili je blizu osmogodišnje škole koja postoji. Pored meštana, kojih je po gruboj proceni oko 350 mi koji smo se odselili stalno dolazimo, jer je ovo selo naš koren i svi ga volimo. Ipak, nekako smo letimično prolazili kroz centar sela i nismo razmišljali o ovom zapuštenom delu. Sada kada smo češće tu, prosto to je bio prirodan sled događaja- dodaju naši sagovornici.

Na ovome, kako kažu, neće stati. U planu je izgradnja dečijeg igrališta. Lokalna samouprava je obećala da će im obezbediti mobilijar za to igralište, čemu se meštani i nadaju. Ipak, ako im ne izađu u susret, sami će i to da završe, kao i sve što su do sada!

