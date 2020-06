ŠETNJA DO LOKALNIH PRIRODNIH ATRAKCIJA: Mnogi Lozničani ovog leta neće putovati, ali se mogu odmoritiu svom zavičaju

Mnogi Lozničani ove godine neće otići na godišnji odmor van svoga mesta stanovanja, ali to ne znači da neće imati gde da se odmore u svom zavičaju. Zahvaljujući Turističkoj organizaciji grada Loznice (TOGL) i Planinarskog kluba ‘’Gučevo’’ juče (14.6) je organizovana prva rekreativna šetnja ‘’Upoznajte prirodne atrakcije Loznice’’ do izvora Svete Petke i vodopada Skakavac kod Budimlije.

Tridesetak šetača svih uzrasta, među kojima je bilo nekoliko Rusa i gostiju van Loznice, u šetnju je pošla od Vukovog doma kulture kroz grad sve do šume koja ‘’krije’’ izvor Svete Petke. Izvor je uređen od pre dve decenije i jedno je od mesta do koga rekreativci vole da prošetaju, a nalazi se nadomak grada. Posle predaha u šumskoj hladovini i osveženja na izvoru, učesnici šetnje nastavili su predvođeni iskusnim vodičem pešačenje šumskim stazama i putevima kroz živopisne predele lozničkog kraja. Posle laganog hoda stigli su do sela Budimlija, smeštenog u podnožju planine Gučevo. Ovde se nalazi turistički kompleks pa selo od stotinak stanovnika ima tokom turističke sezone mnogo više turista iz raznih krajeva Srbije, ali i inostranstva. Posle kilometra i po hoda šetači su došli do Skakavca, vodopada u šumi, za koji mnogi Lozničani ne znaju mada se nalazi na oko sedam kilometara od grada.

Skakavac je nešto viši od sedam metara, okružen stoletnom šumom i posetiocu pruža mir i tišinu. Do njega se stiže uskom šumskom stazom uz rečicu Budimliju koju su učesnici rekreativne šetnje morali na više mesta preskakati gazeći po kamenju koje viri iz vode. Onda se stiže do jedinog vodopada u kraju koji oduševi svakoga ko ovde dođe. Ovo je mesto gde se, prema legendi, kupaju vile, a zaljubljeni parovi koji su se nalazili pored vodovoda kasnije su imali ‘’blagorodan i srećan zajednički život’’. Vodopad se spušta niz kamenu stenu i deluje kao da po njoj poskakuje poput skakavca pa otuda njegovo ime. Prema nekim podacima ovo je 14. najviši vodopad u Srbiji. Posle odmora i obaveznog fotografisanja kod Skakavca šetači su nastavili dalje. U povratku su išli drugim putem i svratili do izvora Svete Trojice koji se nalazi u šumi Grabovik. Za njega mnogi ne znaju, a nije ga tako lako ni naći osim ukoliko dobro ne poznajete ovaj predeo. Ime je dobio po tome što se na malom rastojanju nalaze tri izvora. Odatle su šetači produžili dalje i posle gotovo sedmočasovnog boravka u prirodi i pređenih petnaestak kilometara stigli do prvih kuća u lozničkom predgrađu. Prema rečima Snežane Perić, direktorke TOGL, u skladu sa letnjom promotivnom kampanjom ‘’Izaberi svoju avanturu!’’ Turističke organizacije Srbije i resornog ministarstva da se turistička ponuda Srbije približi turistima i oni podstaknu da odmor provedu na nekoj od naših destinacija, organizovana je i ova šetnja. Ona kaže da je želja TOGL da sve lepote lozničkog kraja pokaže ne samo turistima nego i Lozničanima jer se mnogo toga što je lepo i vredi videti nalazi u njihovoj blizini.

Najavila je i da će ovakve i slične akcije organizovati više puta tokom ove godine tako da će oni koji nisu ovoga puta upoznali prirodne atrakcije Loznice to uskoro moći da učine.

