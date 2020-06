ČEKA SE DA TISA PROCVETA: Varljivo leto 2020. utiče na prirodni fenomen, kiše i previše, rečna voda nedovoljno topla

KANJIŽA- Poslednja igra leptira, ili ludi letnji ples. Neki i tako nazivaju prirodni fenomen na Tisi koji se sa obale, a još bolje iz čamca, najupečatljivije može doživeti na izlazu iz Kanjiže prema Horgošu, ali i kod Sente, Novog Bečeja, Novog Kneževca i još nekih mesta. Insekt Tiski cvet (Palingenia longicauda) dugačak je između 8 i 12 centimetara, a pod cvetanjem se zapravo podrazumeva parenje mužjaka i ženki. Tokom nekoliko sati svog života, u ljubavnom letu, oni drevnoj vrsti obezbeđuju nova pokoljenja:

- Nestabilno vreme praćeno čestim kišama, povišen vodostaj i nedovoljno topla rečna voda , razlozi su zbog kojih Tisa još nije procvetala. Sredinim prošle nedelje mogli su da se vide mužjaci, koji se i prvi pojavljuju. Očekivali smo da intenzivno cvetanje usledi tokom vikenda, ali se to ipak nije desilo, pa je više stotina ljubitelja prirode ostalo uskraćeno za jedinstven prizor. Ostaje nam da se naoružano strpljenjem. Do glavnog rojenja moglo bi da dođe već sredinom ove nedelje, ali je i to pod zankom pitanja jer je vreme nestabilno- kaže za Kurir Jožef Gergelj, poznati biolog iz Sente.

Nekada je cvetanje Tise bilo intenzivinje jer je reka bila čistija. Tada nije mogla da se vidi druga obala reke, jer bi milioni insekata napravili pravi živi zid. Masovno prisustvo insekta Tiski cvet, iz porodice vodenih cvetova, potvrda je da je reka nezagađena. Do ovog fenomena dolazi kada se temperatura vode kreće od 22 do 24 stepena Celzijusove skale, i to u toku kasnih popodnevnih sati. Idealno je i da se temperatura vazduha kreće od 28 do 32 stepena. Dakle, priroda se pita, pa ljubiteljima prirode i Tise ostaje da čekaju. Zbog varljivih vremenskih prilika i ranijih godina se dešavalo da cvetanje Tise odocni, ili počne nešto ranije:

-Tako je pre deset godina, glavno rojenja nastupilo 26. juna, jer je i tada bilo puno padavina. Slično je bilo i 2007. godine. S druge strane, najranije cvetanje desilo se pretprošle godine, već 6. i 7. juna- kaže Gergelj. Biolozi kažu da nešto slično može da se vidi još samo na drugom kraju sveta, na reci Jang Ceng Jang u Kini.

