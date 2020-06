PANČEVO RASPISALO KONKURS ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE: do posla iz snova uz pomoć Grada (VIDEO)

Grad Pančevo nastoji da na različite načine podstiče kreiranje pozitivnog privrednog ambijenta i da budućim preduzetnicima olakša početak poslovanja. Grad Pančevo nastavlja da realizuje mere iz Akcionog plana za zapošljavanje kojim iz budžeta sufinansiraju samozapošljavanje građana odnosno pokretanje sopstvenog biznisa.Konkurs je raspisan 15. juna i objavljen na sajtu Grada Pančeva. U okviru mere samozapošljavanja preduzetnici mogu da dobiju do 500 hiljada dinara za pokretanje sopstvenog posla. Lokalnim akcionom plana zapošljavanja Grada Pančeva predviđeno je 11 mera za povećanje zaposlenosti, a jedna od najefikasnijih je mera samozapošljavanja. Ovim dokumentom Grad Pančevo omogućava srednjim školama da unaprede svoju konkurentnost među srednjim školama, putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične nastave. I ovaj konkurs je raspisan 15. juna, kao i konkursi za "Studentsku letnju praksu" i pružanje pravno-savetodavne pomoći preduzetnicima koji su tek započeli svoje poslovanje uz finansijsku pomoć Grada Pančeva. #pančevo #pancevutreba #juznibanat #vojvodina #srbija #konkurs #samozaposljavanje #gradpancevo #privreda #ambijent #preduzetnici #zaposljavanje #radnamesta #srednjeskole #prakticnanastava

A post shared by PANČEVU TREBA (@pancevutreba) on Jun 16, 2020 at 7:06am PDT