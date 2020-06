Gradonačelnik Vučević: Mnogo toga je urađeno u Kaću, sa ponosom hodam ulicama ovog divnog mesta

U periodu od osam godina, Grad Novi Sad je za potrebe radova i unapređenja naselja Kać, izdvojio milijardu dinara. Izgrađeno je 45,8 kilometara kanalizacione mreže, 18 kilometara ulica je asfaltirano, obnovljena je Nikolajevska crkva, kao i osnovna škola. Gradonačelnik Miloš Vučević posetio je Kać i tom prilikom obišao početne radove na izgradnji penzionerskog doma, na proširenju vrtića, kao i rekonstruisani objekat Mesne zajednice Kać. U narednom periodu Grad nastavlja ulaganja u ovo mesto i prvi sledeći realizovani projetak biće obnova sportske sale, kao i uređenje parka. #samonovisad #novisad #kać #investicije #infrastruktura #vrtic

