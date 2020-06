NA MIRNOJ RECI POČEO SVETSKI FENOMEN: Svadbeni ples drevnih insekata! Pogledajte CVETANJE TISE (FOTO)

Nebo se ovih dana poigralo i sa nervima ljubitelja prirode, naročito onih koji su nestrpljivo očekivali početak cvetanja Tise. Vodeni biološki sat tera drevne insekte da u tačno određenom trenutku započnu „svadbeni ples“. Tako je i ovog juna.

- Očekivali smo da se to desi još u nedelju, 14. juna, ali su pored čestih kiša ovaj prirodni fenomen omeli nepovoljni hidrološki uslovi. Tisa je brza, vodostaj povišen. Reka je procvetala u utorak, a i u naredna dva dana mogao je da se vidi veliki broj insekata iz porodice vodenih cvetova. Doduše, glavno rojenje nije bilo intenzivno kao prethodnih sezona - kaže za Kurir Jožef Gergelj, poznati biolog iz Sente.

Tokom nekoliko sati svog života, u ljubavnom letu, insekt obezbeđuje nova pokoljenja. Gergelj pojašnjava šta se zapravo dešava.

- Larve na početku rojenja napuštanju glineno dno. Tamo borave tri godine. Prvo na površinu izleću mužjaci. Ako vidite da površina vode vri, to znači da i do trideset mužjaka pokušava da se dokopa ženke. Mužjaci uginu nakon samo nekoliko sati, dok ženke ostaju u životu, tek koliko im je potrebno da na površini reke polože jajašca - kaže Gergelj. Ovaj prirodni fenomen može da se vidi sa obale, a osećaj je upečatljiviji ako ste u čamcu.

Cvetanje Tise najbolje može da se doživi na izlazu iz Kanjiže prema Horgošu, ali i kod Sente, Novog Bečeja, Novog Kneževca i još nekih mesta. Biolozi kažu da nešto slično može da se vidi još samo na drugom kraju sveta, na reci Jangcekjang u Kini.

NADREALNO ŽIVI ZID

Nekada je cvetanje Tise bilo intenzivnije jer je reka bila čistija. Tada nije mogla da se vidi druga obala jer bi milioni insekata napravili živi zid. Do ovog fenomena dolazi kada se temperatura vode kreće od 22 do 24 stepena Celzijusove skale, i to tokom kasnih popodnevnih sati. Idealno je i da temperatura vazduha bude od 28 do 32 stepena.