KRAGUJEVCU PRETI VANREDNA SITUACIJA: Ukoliko se širenje epidemije korona nastavi biće uvedene nove mere

KRAGUJEVAC - Ukoliko se širenje epidemije korona virusa nastavi ovim tempom, u Kragujevcu će biti proglašena vanredna situacija, najavljeno večeras je iz gradske uprave.

Ako rezultati testiranja u sredu i četvrtak pokažu da dnevno ima više od deset zaraženih, biće upućena preporuka da se proglasi vanredna situacija na teritoriji Kragujevca, naveo je gradski Krizni štab.

Posle sednice tog tela gradonačelnik Radomir Nikolić je izjavio da će najverovatnije biti uvedene nove mere za sprečavanje širenja epidemije.

Najverovatnije ćemo biti prinuđeni da ukinemo sve proslave poput matura, svadbi i rođendana na kojima se okuplja veliki broj ljudi, jer su na tim mestima detektovani najveći rizici za prenos zaraze, rekao je Nikolić i dodao da će već sutra biti razmotrena mogućnost skraćenja radnog vremena ugostiteljskih objekata i ograničenja broja ljudi u zatvorenom prostoru.

On je podsetio da je u Kragujevcu u prvom talasu epidemije bilo 68 zaraženih, a da je u proteklih 17 dana registrovano 77 novih slučajeva kovida-19.

Svi do sada zaraženi bili su na nekoj od proslava, odakle je virus počeo da se širi. Rezultati su pokazali da su to uglavnom osobe starosti od 25 do 35 godina, rekao je Nikolić.

On je naveo da su svi zaraženi u Kragujevcu bili u kontaktu na nekoj proslavi i dodao da je sa Policijskom upravom dogovoreno da se „vrati stari režim kontrole kontakata i izolacije”.

Izgleda da smo zaboravili italijanski i španski scenario, jer smo dobro prošli u prvom talasu. Imamo obavezu prema građanima Kragujevca da u borbi protiv virusa preduzmemo najozbiljnije mere i mi ćemo to učiniti, poručio je Nikolić, koji je i komandant Kriznog štaba.

