RASINA OPUSTOŠILA NASELA NIZVODNO OD JEZERA ĆELIJE: Pogledajte ove scene apokalipse oko Kruševca (FOTO)

U Suvaji je izlio seoski potok pa su domaćinstva bila bez komunikacije. U Nauparu su ugrožena dva mosta na Nauparskoj reci, 3 domaćinstva sa 28 članova su evakuisani na bezbedno mesto. U Jablanici jedan urušeni kolski prelaz napravio je uspor i ugrožena su dva mosta. Jablanička reka je podkopala nizvodna krila mosta i srušila jedan most koji koriste meštani, kao i šest ćuprija za prelaz preko reke.

Brojna oštećenja izazvala su da 50 domaćinstva bude bez vode i struje. U Vitanovcu je poplavljen seoski put, a u Bukovici je došlo je do izlivanja potoka, pa su ugrožena lica evakuisna na bezbedno mesto. U selu Buci Lomnička reka je oštetila 4 mosta nizvodno , pa su sva ugrožena domaćinstva evakuisana na bezbedno, a poplavljeni su sportski tereni u ovom poznatom izletištu.

foto: Ž. M.

U Sezemči prema Slatini ugroženo je vikend naselje, a u Trmčaru voda je poplavila glavni put kroz selo na više mesta. U toku su radovi na izgradnji novog mosta na Trmčarskoj reci na putu V.Golovode - Parunovac. Voda je poplavila temeljnu jamu za oslonac mosta i potopila jednu građevinsku mašinu. Kod Parunovačkog groblja došlo je do izlivanja bujičnih voda gde su ugrožena domaćinstva. Usled vremenskih nepogoda, prouzrukovanih obilnim padavinama, i pokretanja klizišta u Jablanici i Vitanovcu brojna domaćinstva su ostala bez struje, a nadležne službe su angažovane na otklanjanju kvarova. U selu Buci na putu Kruševac – Jastrebac ugrožen je most, a u Lomnici most preko Lomničke reke je neupotrebljiv. U Ribaru je pokrenuto klizište, pa je nužna sanacija. U Velikom Šiljegovcu je odnesen most i oštećeni svi kolski putevi, kao i put Gari – Cerova – Lukavac i nužna je hitna sanacija.

foto: Ž. M.

I u drugim brojnim selima grada Kruševca oštećeni su lokalni nekategorisani putevi i zahtevaju hitnu obnovu, poplavljeno je poljoprivredno zemljište, evakuisani su građani i stoka i naneta je neprocenjiva šteta, koju će evidentirati nadležne službe Gradske uprave.

foto: Ž. M.

Bez struje i vode su ostala preduzeća BIN Commerce i "Cooper Tire", kao i brojna domaćinstva i u samom gradu Kruševcu, a zbog velike bujice na Rasini, ugrožen je i nedavno rekonstruisani stadion FK “Borac” u gradskom naselju Bivolje.

foto: Ž. M.

Odeljenje za odbranu vanredne situacije grada angažovalo je građevinsku mehanizaciju JKP "Gradska toplana Kruševac", JKP"Vodovod - Kruševac" , JKP "Kruševac" i građevinske kompanije “Kruševac – put” za sanaciju šteta i podršku građanima.

Kurir.rs/Ž. M./Foto: Ž. M.

Kurir