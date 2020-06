KORONA U LOZNICI NE POSUSTAJE: Sve punija trijažna ambulanta

LOZNICA – Sitaucija sa koronavirusom u Loznici se ne smiruje i do danas je od početka pandemije registrovana 51 pozitivna osoba. Prvi slučaj koronavirusa zabeležen je trećeg aprila, od 20. maja do 9. juna nije bilo pozitivnih, tada je otkriven novi, ukupno 40, a za minule dve sedmice pojavilo ih se još jedanaest.

Iz zdravstvenih ustanova nema zvaničnih informacija, ali se trijažnoj ambulanti u Domu zdravlja ‘’Dr Milenko Marin’’ poslednjih dana obraća sve više ljudi.

- Iz dana u dan se povećava broj onih sa povišenom temperaturom, ali bez kašlja i to su uglavnom mladi. Neki se javljaju i pošto su nekoliko dana imali tegobe, dobijaju terapiju i idu u samoizolaciji, a ukoliko im se situacija pogorša treba da se jave lekaru – kaže naš sagovornik koji je, kako tvrdi, dobro upoznat sa situacijom.

foto: T. Ilić

Prema nezvaničnoj informaciji, pre neki dan je sa Odeljenja za infektivne bolesti lozničke bolnice u Beograd upućeno pet osoba sa simptomima kovid infekcije. Dom zdravlja je na sajtu objavio da od 25. juna kovid ambulanta radi od 7 do 20 časova, vikendom do 18. Tamo se, kao i ranije po odluci Kriznog štaba i instrukciji Instituta za javno zdravlje ‘’Dr Milan Jovanović Batut’’, upućuju pacijenti sa povišenom temperaturom, kašljem i otežanim disanjem. Pacijenti bez takvih tegoba, a potrebno im je testiranje brzim serološkim testovima radi hospitalizacije ili dijagnostičkih procedura ili na lični zahtev, ulazi na drugi ulaz iz bolničkog kruga, pored portirnice. Sve ostale ambulante rade po redovnom rasporedu. Da je situacija sve ozbiljnija svedoči i jučerašnja (26.6) izjava načelnice Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje u Šapcu Dragane Radojčić. Ona upozorava da je u Mačvanskom okrugu situacija ‘’epidemiološki totalno nepovoljna’’, od 20. juna inficirale su se 54 novoobolele osobe – 45 u Šapcu, sedam u Loznici i po jedna u Malom Zvorniku i Ljuboviji, a reč je uglavnom o osobama od 20 do 40 godina. Prema današnjem (27.6) izveštaju Zavoda za javno zdravlje u Šapcu za 26. jun, potvrđeno je još šest pozitivnih osoba na koronu, pet iz Šapca i jedna iz Loznice. Tako je sada u okrugu od početka pandemije ukupno registrovano 209 pozitivnih, u Šapcu 133, Loznici 51, Vladimircima 10, Krupnju šest, Koceljevi četiri, Malom Zvorniku troje i Ljuboviji dvoje. Korone jedino nema u Bogatiću. Trenutno je obolela 71 osoba, a ukupno su uzeta 5.962 uzorka.

foto: T. Ilić

Inače, u samoj Loznici osim proslave maturskih večeri, organizuju se i punoletstva, rođendani, kafići i klubovi su puni, a pred bankama su već sedmicama redovi u kojima se ‘’diše za vrat’’.

Kurir.rs/T.Ilić/Foto: T.Ilić

Kurir