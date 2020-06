U LOZNICI JOŠ 9 POZITIVNIH, U OKRUGU 26: Korona ne miruje u Mačvanskom okrugu

Od 22. do 28. juna u Mačvanskom okrugu potvrđen je 91 pozitivan uzorak na kovid-19 saopšteno je danas iz Zavoda za javno zdravlje u Šapcu čime se broj ukupno pozitivnih na koronavirus od početka pandemije popeo na 253.

U tom periodu najviše pozitivnih na koronavirus evidentirano je u Šapcu 66, Loznici 20, samo juče devet novih, dva u Ljuboviji i po jedan u Vladimircima, Malom Zvorniku i Bogatiću, jedinom mestu u okrugu koje je sve do subote uspešno odolevalo pandemiji.

U Mačvanskom okrugu od početka pandemije do danas najviše pozitivnih je u Šapcu 160, Loznici 65, Vladimircima 11, Krupnju šest, Koceljevi četiri, po troje u Malom Zvorniku i Ljuboviji i jedno u Bogatiću. Trenutno je ukupno 113 obolellih osoba. Inače, u Loznici je prvi slučaj koronavirusa zabeležen trećeg aprila, naredni dva dana kasnije, a najviše ih je bilo od 20. do 28.aprila, ukupno petnaest. Dan sa najviše napadnutih koronom do juče je bio 20. april kada je u Loznici registrovano osam pozitivnih. Od 20. maja do 9. juna nije bilo novoevidentiranih, ali se sada koronavirus opet pomamio.

Poslednih nekoliko dana, pa i danas ispred trijažne ambulante Doma zdravlja "Dr Milenko Marin" sve više je ljudi sa zdravstvenim tegobama. Ova ustanova se danas oglasila saopštenjem u kome moli sve pacijente sa simptomima respiratorne infekcije, da se javljaju u kovid ambulantu samo ukoliko imaju povišenu temperaturu, kašalj, bolove u grudima, otežano disanje, kratak dah, gubitak čula ukusa i mirisa.

Oni "mole za razumevanje i strpljenje", jer sam proces pregleda i dijagnostike, laboratorijski nalazi, rendgen snimanja i očitavanje RTG-a traje od 60 do 90 minuta, a nekada i duže ako je potrebna dodatna dijagnostika. Apeluju na pacijente da nose zaštitne maske i rukavice kao i osoba koja ih prati, a obavezno je poštovanje distance od 1 do 1,5 metara. Kovid ambulanta radi svakoga dana od 7 do 20 časova, subotom i nedeljom do 18.

Na plus 33, koliko je u Loznici bilo danas, među prolaznicima na vrelim ulicama primetno je sve više, posebno starijih osoba, koje nose maske što od popuštanja mera nije bio slučaj.

