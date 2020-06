MINISTAR LJAJIĆ: Stanje sa koronom u Pazaru nije teže nego u drugim mestima

Ministar trgovine turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je danas da stanje u Novom Pazaru sa korona virusom nije ništa teže nego što je u nekim drugim gradovima i opštinama.

"Mi se borimo ovde sa stvarnom realnom opasnošću, a moramo da se suočavamo i sa nečim što je izgleda ovde neizbežno, a to je neviđen stepen politizacije. Stanje u (Novom) Pazaru nije ništa teže nego što je u nekim drugim gradovima i opštinama, ali se u njima ne dešava ono što se dešava očito ovde", primetio je Ljajić.

Ljajić se danas obratio građanima zajedno sa premijerkom i ministrom zdravlja, nakon što su obišlli bolnicu.

Ljajić je pozvao građane Pazara, da se, bez obzira na političke razlike, na lične simpatije i antipatije, svi zajedno koncentrišu i ujedine u borbi protiv, kako je rekao, ovog opasnog virusa.

"Biće vremena i za traženje krivice i za traženje odgovornosti, biće vremena i da vidimo da li je bilo propusta i nedostataka. Niko ne beži od toga da je bilo i grešaka i svega ostalog, ali učinjen je jedan ogroman posao", rekao je Ljajić.

On je ukazao da je bio u više vlada do sada i da ni za jednu od tih vlada nikada nije ružnu reč rekao, ali da se nikada više nije ulagalo u zdravstveni sistem, u Opštu bolnicu u Pazaru, nego što je to slučaj u poslednjih pet ili šest godina.

"To je naprosto istina", istakao je Ljajić.

Kaže da on ne staje u odbranu bilo koga, niti hvali ministra zdravlja, za kojeg je rekao da je zaista obavio jedan ogroman posao za pazarsko zdravstvo već, kako je napomenuo, govori činjenice.

Ljajić je rekao da želi da Pazarci znaju koliko su lekari iz Kragujevca, Kraljeva, i drugih gradova Srbije pomogli i učinili koliko su mogli da se ova situacija što pre normalizuje.

Zahvalnost tim lekarima, kaže, nikada ne treba da se zaboravi.

"I nadam se da ćemo zajedno sa svima ostalima, koji će nam pomoći, pre svega zajedno sa medijima. Vaša pomoć je u ovom trenutku od ogromne važnosti. Niko ne traži da stanje idealizujete, samo da pišete ono što stvarno jeste stanje. Dovoljno je stanje teško da bi se pogoršavalo lažnim vestima i informacijama", rekao je Ljajić.

(Kurir.rs/Tanjug)

