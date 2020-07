EPILOG BRUTALNE TUČE U MARKETU U KRAGUJEVCU: Oglasio se MUP, evo šta se desilo VIDEO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su D.T. (49) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

- On se tereti da je, u jednom marketu u Kragujevcu, napao radnika obezbeđenja koji je posumnjao da kod sebe ima robu koju nije platio, navodi se u saopštenju PU Kragujevac. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu - navodi se u saopštenju MUP.

Podsetimo, danas se pojavio snimak brutalne tuče u jednom marketu u Kragujevcu. Prvo se pretpostavljalo da se sukob desio zbog nepoštovanja bezbedonosnih mera zbog epidemije korona virusa, a kasnije je utvrđeno da je je čovek sa snimka navodno pokušao da ukrade neke artikle, a potom je i nasrnuo na obezbeđenje.

- Osoba sa snimka je 30. juna, oko 20 časova, u Roda marketu u Kragujevcu, pokušala da izvrši krivično delo krađe alkoholnog pića. Naše kolege iz obezbeđenja su najpre zamolile osobu da im preda proizvod i da mirno sačekaju dolazak policije. S obzirom na to da je osoba verbalno i fizički pretila kolegama iz obezbeđenja, oni su bili prinuđeni da tu osobu fizički zadrže do dolaska policije. Dalje postupanje po ovom slučaju preuzimaju policija i tužilaštvo Grada Kragujevca. Važno je napomenuti da osobi sa snimka ovo nije prvi put da obavlja krivično delo krađe, jer je 28. juna, takođe u ovoj prodavnici, pokušao da obavi isto krivično delo. Kada su u pitanju bezbednosne mere u cilju sprečavanja širenja infekcije COVID-19, naša kompanija je postavila pleksiglas zaštitne pregrade na kasama, u radnjama imamo podno označavanje koje pomaže potrošačima da održavaju rastojanje od 2 metra, a svi zaposleni u objektu imaju rukavice i maske. Kada su u pitanju potrošači, u cilju sprečavanja širenja infekcije COVID-19, Grad Kragujevac je proglasio vanrednu situaciju, a ona propisuje obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorijama - navodi se u saopštenju Roda marketa.

(Kurir.rs)

Kurir