ZA KOVID PACIJENTE POSEBNO ODELJENJE U LOZNIČKOJ BOLNICI: Najveći broj hospitalizovanih su stariji od 50 godina

Tek rekonstruisano Grudno odeljenje lozničke Opšte bolnice od sutra (5.7) će služiti za zbrinjavanje pacijenata obolelih od kovida-19. Odeljenje ima osamnaest postelja koje će biti odmah u upotrebi, a ukoliko bude potrebe biće prošireno za još dvadeset, saopšteno je iz ove ustanove.

Novoformirano kovid-odeljenje baviće se samo kovid pacijentima, bolnica ima tri pokretna respiratora, a još četiri stižu, rekao je dr Zoran Kovačević, pomoćnik direktora ove zdravstvene ustanove, i dodao da ustanova ima dovoljno testova kao i zaštitne opreme.

foto: T.Ilić

- Na Infektivnom odeljenju je dvanaest pacijenata i u ovom trenutku je ono popunjeno zbog čega je važno da otvorimo kovid odeljenje. Najveći broj hospitalizovanih su stariji od 50 godina dok se u trijažnu ambulantu Doma zdravlja ’’Dr Milenko Marin’’ javljaju uglavnom mlađe osobe. Značajan je broj onih koji traže lekarsku pomoć i dnevno kroz trijažnu ambulantu prođe oko stotinu pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija, od čega se polovina upućuje na dalju dijagnostiku. Na lečenje u Beograd i dalje će biti upućivani pacijenti sa najtežom kliničkom slikom, a većina ostalih biće zbrinjavana ovde - rekao je dr Kovačević.

foto: T.Ilić

Prema njegovim rečima tri, četiri lekara i isto toliko medicinskih tehničara koji imaju simptome, ili su sa potvrđenim kovidom-19, su izolovani, nisu u kontaktu sa pacijentima, i u ovom momentu ustanova ima ’’dovoljno ljudskih resursa’’. Dom zdravlja i Opšta bolnica maksimalno su povećali kapacitete za prijem pacijenata, ali su uprkos tome ovih dana gužve ’’poprilično velike’’. Loznička Opšta bolnica nastaviće, kaže dr Kovačević, da radi sve hitne slučajeve, sva internistička i hirurška stanja, i takve pacijente neće nigde upućivati. U delu ambulanti smanjen je broj pregleda, uz maksimalno nastojanje da svi zakazani budu obavljeni, a u ambulantama koje rade skoro punim kapacitetom već sledeće nedelje će verovatno doći do restrikcija. Bolnica je juče obavestila građane da će služba urgentnog prijema privremeno biti zatvorena i da će prijem pacijenta biti direktno na bolnička odeljenja uz uput Hitne službe nadležnog doma zdravlja. Loznica je od početka pandemije do prvog juna imala ukupno 39 pozitivnih na kovid-19, a od tada do 2.jula još 54 novopozitivnih. Samo je za tri dana evidentirano 27 zaraženih koronavirusom.

foto: T.Ilić

Inače, već danima je ispred trijažnog centra dosta pacijenata, a poslednje informacije o porastu broja zaraženih uozbiljile su Lozničane pa se zaštitne maske sve više nose ne samo u zatvorenim prostorima nego i na ovdašnjim ulicama. Sa druge strane, uprkos novonastaloj situaciji u ovdašnjim klubovima vikednom ipak gostuju popularna pevačka imena, a po ugostiteljskim objektima organizuju se razne svečanosti kao što su punoletstva sa većim brojem gostiju.

Kurir/T.Ilić - Foto: T.Ilić

Kurir