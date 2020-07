SITUACIJA U ČAČKU OZBILJNA Sretenović: Ima dovoljno medicinske opreme

Direktor Kliničko-bolničkog centra u Čačku Miroslav Sretenović izjavio je da je situacija sa virusom covid-19 vrlo ozbiljna, ali da je taj zdrastveni centar opremljen sa novih pet respiratora, te da u ovom trenutku imaju dovoljno medicinskih kapacitera u smislu opreme i kadrova.

"Pre nekoliko dana smo dobili novih pet respiratora tako da u ovom trenutku raspolažemo sa dovoljnim kapacitetima medicinske opreme", rekao je Sretenović Tanjugu i dodao da se koriste respiratori i za druge, ne samo Covid pacijente.

Očekuju, kako kaže i mobilni rendgen kako bi taj zdrastveni centar mogao da rastereti prijemnicu ambulane bolnice, koja je jednim delom i Covid bolnica.

"Sve to radimo kako ne bismo epidemiološki ugrozili one koji nisu covid pacijenti i da ne dođe do ukrštanja infektivnih i ne infektivnih puteva", objašnjava on.

Kako je kazao, KBC u Ccačku obezbeđuje lekare i sestre i za ostale medicinske usluge koje pružaju, što im predstavlja izvestan problem jer se, dodaje, lekari naizmenično aktiviraju i u covid i u ne covid odeljenjima.

"Poslednjih desetak dana značajno je povećan broj pacijenata koji dolaze sa simptomima respiratornih infekcija i siptomima covid bolesti. Veliki je pritisak na bolničke kapacitete i u smislu prijema ambulante i u smislu prijema pacijenata na bolničko lečenje", kaže Sretenović.

Objašnjava da je ta bolnica paviljonskog tipa tako da su četiri paviljona pretvorili u covid odeljenje i funkcionišu po principu covid odeljenja, te da nisu još uvek covid bolnica.

"Zbrinjavamo i druge ne covid pacijente. Opredellili smo četiri paviljona, oni se pune velikom brzinom zaraženim pacijentima. U međuvremenu smo i interno odeljenje pretvorili u covid odeljenje tako da smo dobili oko 180 mesta. Situacija je ozbiljna, a dnevno imamo prijem između 10-12 pacijenata", kaže on.

Na molbu da napravi paralelu između prvog talasa i ovog sada, Sretenović kaže da sada imaju dosta mladih pacijenata, te da su simptomi drugačiji - da se čini da je situacija ozbiljnija kada je reč o simptomima bolesti i da je karakteristično to da sada imaju dosta mladih pacijenata sa vrlo ozbiljnim kliničkim slikama.

"Vrlo brzo dolazi do pogoršanja stanja pacijenata koji dolaze sa stabilnom kliničkom slikom, a za par sati se ona toliko promeni da postanu respiratorno ugroženi. Pored respiratornih tegoba sada imamo tegoba i digestivnog sistema. Ima razlike u odnosu na prvi talas", objašava on.

Očekuje da će donete mere koje je propisala vlada imati efekta, ali i da će se sama infekcija smirivati, ali ga brine mogućmost drugačijeg toka epidmije.

"Pozivam građane da se pridržavaju mera, nose opremu i da imaju u vidu da ukoliko su oni ugroženi, ugrožavaju i ostale oko sebe. Da izbegavaju velika okupljanja jer to su zaista veliki rezervari infekcije", zaključuje on.

Građani Čačka saglasni su da je potrebno striktno pridržavanje mera, mada neki od njih sami nisu imali masku, doduše na otvorenom. Većina ipak vodi računa. Stariji Ccačani za povećanje broja pozitivnih okrivljuju mlađe koji su, kako kažu, preterali sa druženjima i izlascima.

