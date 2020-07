FANTASTIČNA IDEJA! OTAC I SIN IZGRADILI 20 MOBILNIH SVETINJA: Prave crkve od 20 kvadrata pa odnose na željeno mesto!

Građani Srbije već davno su navikli na hranu i kafu „za poneti“, međutim, zahvaljujući fantastičnoj ideji oca i sina, Svetislava i Gorana Mančića, iz Gadžinog Hana, na drumovima širom Srbije, već osam godina se može videti i crkva „za poneti“!

Reč je o mobilnim crkvama koje Mančići i zaposleni u njihovoj radionici „Mančić granit“ prave od čelične konstrukcije, kamena i granita, da bi se potom ove svetinje, od oko 20 kvadrata, viljuškarom tovarile na kamion i odvozile na željeno mesto.

Ideja posle pogroma

- Pre nesrećnog rata koji je 1999. bio na Kosovu, dugo sam radio tamo, tako da poznajem sva sela, enklave, manje gradove... Ideja da pravimo mobilne crkve se rodila odmah nakon što sam video one potresne scene rušenja naših crkava i manastira na KiM. Kada sam video onog Albanca i ostalu rulju kako ruše krst na crkvi, shvatio sam da želim da pomognem ljudima na Kosovu - ispričao je za Kurir televiziju Svetislav Mančić.

On kaže da nije očekivao da će crkve koje prave biti takav hit i da će za njima biti tolika potražnja. Prva mobilna crkva iz njihove radionice postavljena je u selu Krastavču, nadomak Gadžinog Hana, a potom su ih kupovali ljudi iz najrazličitijih delova zemlje i mogu se videti na Divčibarama, Maljenu, kod Raške, Vlasotinca...

Počeci

- U Srbiji imamo zasad 17, 18 crkava. Dve smo izvezli u Sankt Peterburg, a jednu čak u Malme, u Švedskoj. Kupio ju je jedan Grk, koji živi tamo, za svoje dvorište - rekao je Svetislav.

Za jednu ovakvu crkvu potrebno je, kako je ispričao, tri meseca da se napravi, a oslikavanje, koje je po želji naručioca, traje od 10 do 15 dana.

Jedan od dvojice radnika u smeni prisetio se kako su izgledali počeci.

- Prvo smo radili dvorišta, enterijere i eksterijere od prirodnog kamena, a onda smo se pre desetak godina okrenuli pravoslavlju. To je bio veliki izazov. Nismo mogli da verujemo da gvožđe, kamen, lepkovi, stiropor i drugi materijali mogu da se ujedine tako dobro, da se ne raspadnu prilikom transporta. Prva crkva je tri puta bila tovarena i spuštana u kamion baš zbog toga da se nešto ne bi desilo. Kada smo je transportovali i namestili, bili smo oduševljeni - ispričao je ovaj radnik, koji već 20 godina radi kod Mančića.

BOGOMOLJE DOBRODOŠLE

Blagoslov SPC

Svetislav kaže da su za napravljene bogomolje uvek dobijali blagoslov SPC: - I crkvi je stalo da u svakom malom mestu omogući ljudima da se pomole bogu, da ne idu 10, 15 kilometara. Posebno sam ponosan na crkvu u selu Krastavče, kod Gadžina Hana. Tamo uvek odlazim sa zadovoljstvom. Pogledam ikone i ikonostas, da vidim kako se to sve drži. To je iz mojih i ruku mojih saradnika izašlo. Izuzetno mi je drago kada ljudi poštuju boga i svoju veru. To je bila i svrha mog posla.