KORONA U ŽESTOKOM NALETU U RASINSKOM OKRUGU: Za dan 13 novih bolesnika

Na teritoriji Rasinskog okruga evidentirano je 13 novih bolesnika od virusa Kovid 19 i to samo za poslednja 24 sata. Najviše obolelih je iz Kruševca – 7, iz Aleksandrovca je 4, a iz Brusa dve osobe. To je do sada najveći dnevni bilans zaraženosti i daje uzbunu nadležnim organima, u prvom redu Štabu za vanredne situacije. Od početka epidemije do sada je obolelo 497 lica u Rasinskom okrugu od oko 5.500 testiranih, a izlečeno je 354 bolesnika.

U Opštoj bolnici Kruševac smešteno je pedesetak obolelih od korone virusa od kojih je polovimna iz Brusa. Ovi bolesnici imaju lakšu i srednju kliničku sliku, a oni u težem stanju upućuju se u Niš, Kragujevac ili Beograd. Obolelo je i 6 medicinskih radnika, četvoro je u kućnoj izolaciji, jedan je u bolnici, a jedan je upućen na dalje lečenje.

Ova ugledna zdravstvena ustanova je iskazala društvenu odgovornost na vise načina, a najnoviji je slanje četvoro lekara kao ispomoć u Niš i Novi Pazar, ovde su došla dva pneumoftiziologa iz Brusa u Trstenika, a angažovano je i 11 mladih lekara.

U gradskom štabu za vanredne situacije ističu da je obezbeđeno dovoljno lekova, zaštitne opreme i potrebnih testova, a postoji spremnist za organizaciju vanrednih mera i povećanja smeštajnih kapaciteta u Opštoj bolnici ili na drugim mestima, ako bude bilo potrebno.

(Kurir/Ž. M.)

