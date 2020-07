KORONA OVA DVA GRADA ZAVILA U CRNO: Virus za dan odneo 6 života

U poslednja 24 sata u Opštoj bolnici u Novom Pazaru preminula su četiri pacijenta obolela od korona virusa, saopštio je danas koordinator te zdravstvene ustanove Mirsad Đerlek.

On je na konferenciji za novinare rekao da su preminule dve osobe iz Novog Pazara (stare 86 i 76 godina) i po jedna iz Sjenice (76) i Tutina (73), preneo je Radio Sto plus.

"Trenutno na lečenju imamo 374 pacijenta, a u poslednja 24 sata hospitalizovane su 42 osobe. Transporta u tercijarne ustanove nije bilo, jer imamo dobre uslove da sve pacijente, osim onih sa najtežim komorbiditetima, lečimo ovde", rekao je Đerlek. On je najavio da sutra očekuje dolazak dve ekipe lekara iz Bosne i Hercegovine.

A borbu sa korona virusom u Kliničkom centru Niš tokom proteklog dana i noći izgubilo je dvoje pacijenata, izjavio je danas pomoćnik direktora te zdravstvene ustanove Goran Stojanović.

On je za RTS rekao da je u četiri kovid bolnice tog kliničkog centra trenutno smešteno 250 pacijenata, 107 kovid pozitivnih. Deset pacijenata je na mehaničkoj ventilaciji, a njih šestoro je sa kovid pozitivnom infekcijom. Što se tiče dečjeg kovid centra – desetoro dece je trenutno tamo, pet kovid pozitivnih i svi su stabilnog zdrsvstvenog stanja, dodaje Stanojević.

Prema njegovim rečima, tokom jučerašnjeg dana u prijemno-trijažnom centru bilo je 120 pregleda i 21 prijem.

"Ako to uporedimo sa prethodnim danima kada je bilo između 30 i 40 prijema, to je neki blagi pad, ali to nas ne zavarava i obezbedili smo dovoljne kapacitete", navodi Stanojević.

Istakao je da pacijenti dolaze uglavnom sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, a primaju pacijente ne samo iz Niša i bliže okoline, već iz čitave jugoistočne Srbije.

"Ono što je karakteristika ovog pika prvog talasa da je dosta mladih ljudi i srednje starosne dobi, tako da se suočavamo sa jednim novim izazovom ali uspevamo da sve to tretiramo na dobar način uz dobru organizaciju, dovoljno osoblja i dovoljne kapacitete za prijem novih pacijenata", rekao je Stanojević.

(Kurir.rs/Fonet)

Kurir