SRBIJA BRUJI O OVOM TVITU Na svu muku, divljaštvo i paljenje Gradske kuće, Milutin je primetio ono što je svima promaklo

BEOGRAD/NOVI SAD - Na protestima u Novom Sadu koji su se sinoć pretvorili u besomučno divljanje, uništavanje, paljenje i lomljenje u kojem je oštećen i simbol Novog Sada - prelepa Gradska kuća, jedan Milutin primetio je ono što je svima promaklo...

Prozori na Gradskoj kući su polupani, a u nekoliko navrata bilo je i požara ispred ulaza u ovo zdanje u centru grada.

Zbog izbijanja nereda došlo je i do intervencije policije, a deo Novosađana koji je to posmatrao i nalazio se kod Srpskog narodnog pozorišta priredio je Milutinu nesvakidašnju scenu. Milutinov tvit brzo je postao viralan na toj društvenoj mreži. Evo šta je video...

"Ljudi koji su se nalazili kod SNP-a su počeli da beže preko stepenica. U jednom momentu su stigli do raskrsnice na kojoj je bio crveni znak za pešake. Jedan tip je rekao 'ma ja stajem na crveno, to je to'.

