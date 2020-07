KOD DEDE DOĐU KAO POKOJNICI, KUĆI SE VRATE KAO PUKOVNICI: I mlade i stare Rade leči od impotencije A EVO I KAKO

Lučani – Većina ljudi zna da u Dragačevu u selu Zeoke postoji most na kojem se zabijanjem klinova muškarci rešavaju najneugodnije boljke – impotencije. Međutim, niko nije video dedu Rada Jevremovića, koji očitavnjem posebne bajalice, neznane junake diže iz mrtvih. O njegovoj umešnosti pričale su komšije i poznanici, a sada je i ovaj starac odlučio da otkrije kako funkcioniše ta njegova veština, za neke zlata vredna.

foto: RINA

„Pre nekoliko dana dolazio mi je muškarac starc 64 godine, pomogao sam mu i odmah mi se pohvalio. Za njega mi nije bilo čudno jer je već čovek u godinama, ali vrlo često mi dolaze i mladi muškarci iz okolnih sela koji imaju problem sa impotencijom, a pred ženidbom su. Njima nekako najviše pomognem od srca, jer teške su te njihove muke. Hoće da imaju decu i porodicu, a ne mogu“, priča deda Rade za RINU.

Znanje mu je preneo tast, koji mu je na samrti otkrio šta se to i kako očitava. Ni sam u ovo nije verovao, dok pojedini muškarci kod njega nisu došli kao pokojnici, a vratili se kućama kod lepših polovina kao pukovnici.

foto: RINA

„Odlučio je da pre nego što umre, nekome prenese svoje umeće, kako veština ne bi bila zaboravljena i kako bi se nastavilo pomagati ljudima. Pozvao me u sobu reko da ponsem svesku i olovku, i ja sam zapisao sve što mi je ispričao. Tako sam stekao ovo znanje. Kad je tast umro, ja sam nastavio tamo gde je on stao i nastavio da radim“, rekao je ovaj Dragačevac.

Već 25 godina Rade kod vodenice i na mostu izvodi svoj ritual, a koliko ga ljudi zaista posećuje govori i broj zabijenih klinova u drvenu ćupriju.

„Za svo ovo vreme ja više ne znam ni broj ljudi kojima sam pomogao. Ja to ne naplaćujem i nemam tarifu, radim da bih pomogao ljudima. Neko ostavi koliko ima, ali to je najmanje bitno. Dolaze ljudi iz cele Srbije, čitali su ranije priču o drvenom mostu koji vraća među žive i tako se još više pročulo. Meni već teško pada ovaj posao, a svoje znanje sam preneo na sina. Da on nastavi ja kad umrem“, ispričao je deda Rade.

foto: RINA

Zbog škakljivosti cele sitiacije još uvek se nije lično javio niko kome je deda Rade pomogao, ali već pomenuti klinovi govore da takvih ima dosta. Ako ništa drugo, vredi pokušati jer je sigurno zdravije i jeftinije od obične vijagre, a ako je verovati dedi Radu i puno efikasnije.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir