RAŠLJAR RADE IMA MOĆ KAO SAMO 10 ODSTO LJUDI NA SVETU: Uklanja nesanicu i negativnost, a bunar nađe na 30 metara (FOTO)

Gde se kriju podzemne vode zna čačanski rašljar Rade Đurakić, ali ko bi se u njegove sposobnosti uzdao da on nije na svom placu iskopao bunar još pre trideset godina.

"Bunare određujem pomoću bakarnih žica, trožilnim kablovima, a nekada i rašljama, ali nih gde su jake žile one ih slome. Najbolje su se pokazale ove bakarne žice koje me do sada nikada nisu izneverile, a kada se ukrste i pokažu tok vode, tu greške nema, voda se tu sigurno nalazi" kazao je za RINU Rade Đurakić, pronalazač vode preko trideset godina.

Za preko hiljadu bunara širom Srbije, Rade je tačno znao gde treba kopati. Pronalazio je vodu i na tridesetom metru ispod zemlje, i ovaj dar ima samo deset odsto ljudi.

"Ja sam osetio da imam neku energiju koju ne mogu objasniti za neutralisanje tih podzemnih voda i pronalaženje bunara. Kada tražim vodu, i da dotaknem nekoga u mojoj blizini, preneo bi i njemu tu energiju" rekao je Đurakić.

Ali, da rašljar ne služi samo za pronalaženje podzmenih voda koje mogu biti opasne po zdravlje, Rade je mnogima određivao raspored u sobama, i savetovao kako da neutrališu negativnu energiju.

"Vodili su me na peti sprat gde dete nije moglo da spava, imalo problem sa nesanicom, rekao sam ima da pomere krevet ili da postave asuru, i gde nema podzemnih voda to će pomoći da neutrališe negativnu energiju, i bolje će spavati", zaključio je Rade.

Kažu da se podzemne vode mogu naći i posmatranjem prirode, tamo gde ima vegetacije, rupa koje su kopale životinje ili rojevi mušica, siguran su znak da ispod površine ima vode.

