ZA GRAĐANE SA SIMPTOMIMA: Testiranje na koronu sada moguće u svim kovid ambulantama novosadskog Doma zdravlja

Dom zdravlja Novi Sad saopštio je večeras da svi građani koji imaju simptome infekcije korona virusom mogu da urade PCR test u svim kovid i respiratornim ambulantama te ustanove, od kojih će u nekima to biti moguće 24 sata dnevno.

Testiranje se može uraditi 24 sata dnevno u ambulantama za respiratorne infekcije na Novom naselju i u objektu "Jovan Jovanović Zmaj", gde će u ambulanti za trudnice radnim danima to biti moguće od 7.00 do 20.00, i subotom od 7.00 do 13.30.

Testiranje se može uraditi i u ne-kovid ambulanti na Limanu 4 od 7.00 do 10.00 sati, kao i u ambulanti za respiratorne infekcije u Ulici Jug Bogdana 2, i u Veterniku od 7.00 do 20 sati.

Dom zdravlja je podsetio da je ponovo pokrenuo Psihološki kontakt-centar kome mogu da se obrate svi kojima treba podrška zbog straha od epidemije virusa korona.

(Kurir.rs)

Kurir