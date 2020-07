VRNJAČKA BANJA PROGLASILA VANREDNU SITUACIJU: Mera doneta kako bi se zaštitili građani i turisti!

Ova odluka, pored ostalog, podrazumeva zabranu okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet osoba ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite.

Za vreme boravka na javnim mestima, između okupljenih mora postojati distanca od jednog i po metra, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum četiri kvadratna metra. U svim zatvorenim prostorima obavezno je nošenje zaštitnih maski uz poštovanje distance od najmanje dva metra između lica.

Ograničava se rad svih trgovinskih objekata do 23 sata, kao i svih ugostiteljskih objekata računajući i objekte brze hrane do 23, a izvođenje muzičkog programa do 22 sata.

Ugostiteljski objekati dužni su da prilagode svoj rad tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak o dva metra između stolova. U javnim parkovima, dečjim i sportskim igralištima i tokom vežbanja na otvorenom prostoru, dozvoljeno je okupljanje najviše pet osoba uz primenu svih propisanih mera lične zaštite.

S druge strane, i u vreme vanredne situacije odobren je rad otvorenih bazena uz obavezu da ležaljke treba da budu postavljene na udaljenosti od najmanje dva metra od susednog suncobrana.

Kurir.rs/Tanjug

Foto Shutterstock

Kurir