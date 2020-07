ZBUNILA SE RADENKOVA JABUKA, NAČISTO! Procvetala usred leta, ali mu se ovo znamenje ne sviđa! Evo šta ono znači (FOTO)

Čuo sam i viđao da voće ponovi cvetanje u jesen, kad je toplije vreme, dešavalo se i da se pojavi plod pred zimu ali da u sred leta jabuka cveta i rodi to do sada nisam video

TOPOLA - U selima na teritoriji opštine Topola ovog leta ponovo je procvetala jabuka i to kao da je rano proleće, a paralelno sa cvetnom granom formirani su čak i plodovi karakteristični za ovo voće, koji su takođe lepo razvijeni.

Radenko Andrović iz sela Belosavci kod Topole kako kaže, u svom voćnjaku ovako nešto nije video, bar ne u julu mesecu.

„Čuo sam i viđao da voće ponovi cvetanje u jesen, kad je toplije vreme, dešavalo se i da se pojavi plod pred zimu ali da u sred leta jabuka cveta i rodi to do sada nisam video. Ovo je stara sorta belo jabuke, i uglavnom su na mom imanju starije sorte voća. Do sada se znalo kad cveta a kad rodi, ali sada na jednoj grani plod na drugoj cvet“, priča Radenko Andrović i dodaje da je njegova jabuka cvetala kao da je proleće.

Ovakav neobičan fenomen Radenko pokušava da objasni svojim unucima Matiji i Luki sa kojima obilazi voćnjak. On smatra da je razlog cvetanja voća kad mu vreme nije posledica klimatskih promena.

„Moja jabuka je samo potvrdila priču svetskih stručnjaka, globalno zagrevanje i ozbiljne klimatske promene zbunjuju biljke. Još kao dete, slušao sam priče da kad voće ponovi cvetanje biće hladna i opasna zima, međutim poslednjih godina gotovo i da nema zime, bar ne toliko hladne kao što je narodno verovanje, šta će sada ovo letnje cvetanje da znači videćemo“, kaže Radenko.

Stručnjaci iz oblasti voćarstva pretpostavljaju da je ovakva pojava upravo posledica klimatskih promena, odnosno fiziološkog poremećaja u biljci. Oni ističu da se klima izmenila a da biljka ne prepoznaje datume, pa je zbog toga može zavarati promena vremena. Zbog takvih temperaturnih klackalica poremeti se i fiziologija u biljci pa se kao i u voćnjaku našeg sagovornika cvetanje i plodonošenje dešavaju u isto vreme.

