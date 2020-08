OVAJ GRAD POSTAJE NOVO ZARIŠTE KORONE U SRBIJI Doktor otkrio: Bez maski se guraju u redovima i ne drže distancu

Tokom gostovanja dr Kona u studio se uključio i direktor aleksinačkog Doma zdravlja dr Rodoljub Živadinović, a u ovoj opštini proglašena je vanredna situacija.

Kako je objasnio, u mestu koje od 18. maja do 23. juna nije imalo nijednog zaraženog, od 23. juna ima preko 90 registrovanih slučaja.

- Ovaj broj definitivno pokazuje da se korona širi. Što se tiče kovid ambulante, rade 3 lekara i prošle nedelje bio je najveći broj pregleda, i do 35. Sada se on kreće od 25 do 30, a u četvrtak je zabeleženo 20 - kazao je lekar.

On napominje da se ništa značajno nije dogodilo da dođe do pogoršanja situacije.

- I dalje viđamo građane kako čekaju u redovima bez maski, ne drže distancu - kazao je doktor.

(Kurir.rs/TV Prva)

