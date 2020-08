BOLJA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U VRANJU! Tiodorović: Zdravstveni sistem je uspeo da izdrži vrlo veliki pritisak

On se sastao danas u Vranju sa gradonačelnikom dr Slobodanom Milenkovićem i zdravstvenim radnicima sa područja grada, nakon što je obišao Bujanovac i Preševo. Istakao je da moramo biti svesni da nije prošla opasnost od zaražavanja i širenja infekcije i da se stanovništvo mora ponašati prema onim upustvima koja su data još ranije.

"Zdravstveni sistem u Vranju je uspeo da izdrži vrlo veliki pritisak. U tom smislu se može čestitati kako su uspeli da funkcionišu u najtežim okolnostima u kojima su skoro bili potpuno puni i uspeli su da to uspešno prevaziđu", kazao je dr Tiodorović. On je naglasio da je ozbiljnija situacija zbog krajnjeg juga zbog opština Bujanovac i Preševo i dela stanovništva kojie se leči kući, što nije dobro.

foto: T.S.

"Znamo za iskustvo iz Novog Pazara i koje su posledice., da se pacijenti oboleli ne javljaju na vreme sa takvom slikom. Čekaju da obole i sa teškom slikom se javljaju u bolnice. Vranjski sistem je to prihvatao, nažalost takvi pacijenti završavaju onda sa teškim komplikacijama i onda ih upućujemo iz Vranja u Klinički centar Niš, i ono što je najgore takvi slučajevi završavaju i sa preminulima", kaže profesor Tiodorović.

On je dodao da je u tim opštinama razgovarao sa Gradskim štabom za vanredne situacije i insistirao i apelova da pacijenti moraju da paze na svoje i opšte zdravstveno stanje svojih ukućana i kontakata da moraju na vreme da se javljaju da bi bili zbrinuti u našem zdravstvenom sistemu.

"Mi smo kao država uvek bili u raspoloživom stanju da zbrinemo sve i zato je dobro što u Vranju imamo mnogo bolju situaciju mnogo više na raspolaganju uslova u zdravstvenim kapacitetima, takođe i u KC Niš".

foto: T.S.

Naglasio je da je danas doneta odluka o zatvaranju pijaca u Bujanovcu i Preševu jer se nisu poštovale propisane mere. Građanima je poručio da se pridržavaju svih propisanih preventivnih epidemioloških mera, kao i da ne strahuju jer će dobiti adekvatnu zdravstvenu uslugu ukoliko je to potrebno.

"Građani ne treba da strahuju da li će da dobiju pravu zdravstvenu uslugu, treba da znaju da svako odustajanje i odlaganje javljanja lekaru na vreme nosi sa sobom ogromne rizike", istakao je profesor dr Tiodorović ,član republičkog Kriznog štaba.

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković rekao je da je epidemiološka situacija u Vranju znatno povoljnija u odnosu na poslednji dolazak profesora Tiodorovića

" Ali to nam ne daje pravo da se opustimo već moramo i dalje biti oprezni s obzirom da smo imali iskustva iz prethodnog perioda kada smo imali znatno povećanje broja zaraženih. Tako da ćemo u narednom periodu voditi računa. Mi smo kao grad centar regiona gde se svi leče iz celog okruga tako da će sistem kovid bolnica ostati, rekao je Milenković.

On je istakao da kovid ambulanta u Vranju trpi manji pritisak a samim tim imamo znatno veći broj slobodnih kapaciteta u kovid bolnicama. Gradonačelnik je pozvao Vranjance da poštuju sve mere zaštite, epidemiološke mere da nose maske i drže fizičku distancu, jer je kako je rekao to ključ da izađemo iz ove pošasti epidemije, na najbezboljniji način. On se zahvalio profesoru Tiodoroviću i rekao da njegove sugestije i saveti i pomoć oko organizacije zdravstvenog sistema puno znače.

Kurir.rs/T.S.

Foto Kurir/T.S.

Kurir