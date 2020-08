EPIDEMIOLOG TIODOROVIĆ: Trudnice moraju da se čuvaju i primenjuju sve mere zaštite od korone

U naredna dva do tri dana biće doneta odluka o tome kako će biti održavana nastava u narednoj školskoj godini, rekao je u Vranju epidemiolog profesor dr Branislav Tiodorović.

On je istakao da će to biti zajednička odluka koju će doneti Republički krizni štab, obrazovni sistem i epidemiolozi.

- Nešto što nas očekuje to je eventualni početak škole, to je ono što će dovesti do toga da moramo mnogo da radimo svi zajedno ne samo zdravstveni sistem nego i obrazovni sistem i roditelji i kompletna okolina. Deci je potrebno da budu u školi, školsku nastavu ne smeju gubiti, pogotovo kod male dece prvog i drugog razreda je vrlo važno iz socijalnih razloga i razvoja ličnosti obezbediti da to bude i u samoj školi a ne samo onlajn, dok će u srednjim školama onlajn sistem sigurno biti zastupljeniji. O tim modelima ćemo tek raspravljati i u naredna dva tri dana imaćemo odluku - rekao je dr Tiodorović.

foto: T. S.

Govoreći o obolevanju dece i trudnica epidemiolog Tiodorović podseća da je još u martu pominjao da su trudnice u kategoriji ugroženih sa posebnim rizicima uz hronične bolesnike i starije ljude.

- Imamo stvarno jednu tragičnu situaciju svi smo pod utiskom one dve trudnice koje su nam preminule. Još u martu mesecu sam pominjao da su trudnice u kategoriji onih ugroženih sa posebnim rizicima uz hronične bolesnike i starije ljude, jer trudnoća je prirodno stanje u kome opada imunitet. To je prirodna pojava da opada imunitet, to ginekolozi akušeri najbolje znaju i moramo reći da trudnice moraju da se čuvaju, da primenjuju sve mere, ali je vrlo važno da primenjuje i njihova okolina, njihovi partneri i oni sa kojima žive u domaćinstvu, a koji eventualno još uvek rade - istakao je profesor Tiodorović i dodao da je što se tiče dece ta situacija znatno bolja.

- Iako imamo pedijatrijski kovid centar u Beogradu u Dragiše Mišović i u KC u Nišu oni su ipak pod kontrolom. Današnji podatak je imamo desetoro dece u KC u Nišu sva su stabilna. Među njima je samo jedno dete pozitivno, ova ostala ćemo kontrolisati dalje što je vrlo važno - naglasio je u sredu u Vranju dr Tiodorović, član Republičkog kriznog štaba.

Na pitanje novinara Kurira, kada će život sa koronom postati samo odgovornost pojedinca profesor Tiodorović kaže da to zavisi od svih nas.

- Ako se budemo svi disciplinovano ponašali to znači da stvarno primenjujemo svi ove mere da budemo svesni i solidarni, to će nas dovesti u bolju situaciju. Možemo relativno brzo doći u to da imamo sporadične slučajeve oboljenja. Nikad ni grip ne prođe bez sporadičnih slučajeva a kod ovog tipa virusne infekcije to možemo očekivati da će biti prisutno.

foto: T. S.

Zato se ne ukidaju kovid ambulante, zato razmišljamo na primer da zatvaramo pojedine delove kovid bolnica ili da u KC obezbedimo da radi i onaj deo za zbrinjavanje pacijenata sa kardiovaskularnim, malignim oboljenjima, traumama. Moraćemo da se naviknemo da živimo sa ovim virusom to je činjenica, najvažnije je da postignemo da ga kontrolišemo. To znači možemo ga kontrolisati ako se svi držimo mera, to nam je cilj. Svetska zdravstvena organizacija lepo podseća da ne treba da budemo uspavani na činjenici i kad počne da pada broj obolelih. Mi bi želeli da broj obolelih padne na sporadične slučajeve - ističe dr Tiodorović.

On je rekao da je otvaranje laboratorije u Vranju za pisiar testove u perspektivi, ali da su za to potrebni posebni uslovi.

- Moramo biti objektivni da vidimo da li područje Srbije pokriveno sa laboratorijama sadašnjim. Nove laboratorije što se tiče pisiara će biti u Zaječaru i verovatno Užicu, a Vranje je u nekoj perspektivi. Nomalno moraju se stvoriti uslovi i kadrovski i prostorni što bi pomoglo. Koncepcija razvoja ove službe u Srbiji je takva da ona bude što dostupnija što raširenija mreža, ali morate imati za to i sposobne kadrove i posebne uslove, jer ovaj pisiar se ne može raditi u običnim laboratorijama on zahteva mnogo ozbiljnije uslove- naglasio je profesor Tiodorović.

(Kurir.rs/T.S.)

Kurir