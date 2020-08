KORONA NEĆE ZAUSTAVITI OBELEŽAVANJE MARŠA NA CER: Umesto peške, kolima od Loznice do Tekeriša

Društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. ove godine će zbog pandemije kovida-19 na nešto drugačiji način organizovati ‘’Marš na Cer’’. Umesto da od Loznice do Tekeriša i spomenika junacima sa Cera stignu pešice, kao prethodne četiri godine, ovoga puta to će učiniti na četiri točka.

- Ove godine obeležavamo mali jubilej, peti ‘’Marš na Cer’’, ali ćemo zbog epidemiološke situacije u našem gradu kao i celoj zemlji morati da se prilagodimo novim okolnostima. Umesto marširanja od Loznice do Tekeriša tih četrdesetak kilometara prevalićemo u organizovanoj automobilskoj koloni uz sve mere zaštite učesnika i sprečavanja širenja koronavirusa. Okupljanje je u nedelju (9.8) u 8 časova ispred Crkve Pokrova presvete Bogorodice u Loznici, a polazak pola sata kasnije. Zbog nesvakidašnjih okolnosti ne možemo kao pre da organizujemo prevoz za povratak, hranu, vodu, lekarsku pratnju, tako da će svi učesnici manifestacije ove godine sami snositi troškove oko prevoza i ishrane. Videćemo da kada stignemo u Tekeriš bar jedan mali deo puta do samog spomen kompleksa prevalimo peške u čast slavnim precima – kažu iz lozničkog Društva.

foto: Arhiva Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije

Učesnici marša će, kao i prethodnih godina, preći istu deonicu iz Loznice, preko Lipničkog Šora, Kozjaka, Gornjeg Dobrića, Jadranske Lešnice, Joševe, Miline i Trbosilja do Tekeriša. Prethodnih godina tim putem prolazilo je po više stotina učesnika marša svih generacija, a organizatori se nadaju da će naredne ponovo moći da u organizovanoj koloni dođu do Tekeriša.

Ove godine nisu želeli da prekinu kontinuitet manifestacije kojom obeležavaju godišnjicu Cerske bitke, ali ni da ugroze zdravlje onih koji su želeli da na ovaj način odaju počast srpskim junacima koji su na Ceru ostvarili prvi srpsku i savezničku pobedu u Velikom ratu, avgusta 1914. godine.

(Kurir.rs / T.Ilić / Foto:Arhiva Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije)

Kurir