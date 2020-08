HUMANITARCI STIGLI DO PAVLA: Ova trojka je prešla 90 km da bi uručila SAKUPLJENU POMOĆ bolesnom dečaku

Uspešan maraton od Valjeva do Beograda

Iza ultramaratonca Aleksandra Kikanovića iz Loznice i bicikliste Nikole Tomića iz Valjeva, kojima se pridružio i njegov sugrađanin, biciklista Ivan Mišković, ostao je još jedan humanitarni maraton.

Ova trojka je juče (9.8) prešla nešto više od 90 kilometara koliko ima od Valjeva do Beograda da roditeljima sedmogodišnjeg Pavla Tasića donese sakupljenu novčanu pomoć.

Iz Valjeva je u četiri sata ujutru najpre krenuo Kikanović, a nešto kasnije dvojac na biciklima koji ga je sustigao nekoliko minuta posle 12 sati i onda su zajedno nastavili dalje. Oni su za neophodnu operaciju malom Pavlu odneli nešto malo više od sto hiljada dinara sakupljenih u prethodnom periodu.

Pre manje od mesec dana Kikanović i Tomić su organizovali akciju prikupljanja humanitarne pomoći za Pavla kada je Lozničanin pretrčao 75 kilometara, od Loznice do Valjeva, a od Osečine ga je pratio valjevski biciklista.

Tomić je sa zemljakom Miškovićem osnovao organizacije ‘’Vozi bicikl-produži život’’ i do sada su sakupljali pomoć za desetak mališana, a praksa im je da pomoć odnesu na adresu deteta ma gde se ono nalazilo. Do Pavla su stigli trčeći, odnosno vozeći, starom ibarskom magistralom, Valjevo-Lajkovac-Lazarevac-Stepojevac, a Kikanović je uprkos vrućini tako ‘’leteo’’ da su ga jedva stigli. On je gotovo bez pauze trčao oko 80 kilometara, a danas je istrčao praktično dva maratona.

Po dolasku u Beograd oni su se malo družili sa Pavlom i njegovim roditeljima, a nadaju se da će suma od 80.000 dolara, koliko je potrebno biti sakupljena i da će Pavle biti uspešno operisan. Dečak ima cerebralnu paralizu, a operacija je moguća u SAD. Humanitarci iz Loznice i Valjeva apeluju na sve koji mogu da pomognu za Pavlov prvi korak.

