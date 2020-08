KORONA PROMENILA ŽIVOT NA SEVERU KOSMETA: Na ulicama je mnogo manje građana, većina se pridržava epidemioloških mera

KOSOVSKA MITROVICA - Epidemija virusa korona promenila je svakodnevni život u Kosovskoj Mitrovci, što je vidljivo na prvi pogled - na ulicama je mnogo manje građana, velika većina se pridržava epidemioloških mera i nosi maske, ugostiteljski objekti su poluprazni, ali ono što nije vidljivo na prvi pogled je to da je privreda u potpunosti stala.

To je konstatacija gradonačelnika Kosovske Mitrovice Aleksandra Spirića koji za Tanjug kaže da celokupna politika prethodnih meseci isključivo bila usmerena na borbu protiv virusa korona i na zaštitu zdravlja ljudi.

"Borimo se da grad funkcioniše, kaže i dodaje da se rade mnogi infrastrukturni projekti i to uz pomoć države Srbije, među kojima su regulacija lokalnogi regionalnog vodovoda, izgradnja stambenih zgrada, radovi na fudbalskom stadionu, kao i regionalnom putu Kosovska Mitrovica - Raška, a koji su značajni za svakodnevni život i opstanak naših ljudi na tim prostorima", kaže on.

Kada je u pitanju privreda, Spirić naglašava da je situacija nažalost takva da su ugostitelj pretrpeli najviše pretrpeli uz mala i srednja preduzeća,štete pretrpeli i hoteli od kojih su pojedini zatvoreni.

"Mala i srednja preduzeća i ugostiteljski objekti, kao i svuda u svetu, i u Kosovskoj Mitrovici najviše trpe, kako zbog same zabrane kretanja od 21.00 do 5.00 časova ujutru, tako i zbog smanjene frekventnosti i tokom dana" kaže on..

Imamo sreću, kaže da imamo podršku države Srbije, predsednika Aleksandra Vučića, direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića kaže.

Kada je počela epidemija virusa korona, na Kosovu i Metohiji je zabeležen i nedosatatak nekih od osnovnih namirnica kao što su brašno, ulje, šećer, a Spirić kaže da je to sada normalizovano, čemu je doprinelo i uklanjanje političke odluke od 100 odsto taksi na robu iz centralne Srbije.

- Kada govorimo o robi iz centralne Srbije, vidimo da je počela i potražnja na južnoj, odnosno albanskoj strani, što i treba da bude jer privreda i ekonomija ne sme da ima barijere.Uvozimo i izvozimo, jer su ljudi prioritet i na taj način se zalažemo da svaki čovek živi bolje, naveo je Spirić. .

On sa ponosom kaže da je zdravstveni sistem na KiM pokazao odgovornost i spremnost da odgovori na izazov virusa korona i sa velikom zahvalnošću pominje pomoć koju su u toj borbi dobili od Ministarstva zdravlja, epidemiologa Instita Batut, ali i Veterinarskog zavoda iz Kraljeva koji je, kaže, u trenutku kada je bio najveći broj zaraženih pomagao.

Ohrabreni su i najavom premijerke Ane Brnabić da će biti otvorena laboratorija i u Kosovskoj Mitorvici.

Pandemija virusa korona je albanski i srpski narod sa dve strane mosta na neki način zbližila, ali i udaljila, a Spirić kaže da je zbližavanje postignuto u segmentu gde je život i zdravlje ljudi prioritet.

- To nema nikakvu barijeru, niti granicu. Opstanak i borba protiv ove pošasti nam je svima zajednička, zaključio je Spirić.

U Kosovskoj Mitrovici, prema poslednjim podacima, od početka epidemije potvrđeno je 270 zaraženih od virusa korona, 154 je izlečeno, a devet osoba sa potvrđenim virusom Covid 19 je preminulo.

