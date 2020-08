SANACIJA MOSTA NA TISI KOD ADE: Pokrajina opredelila više od 140 miliona dinara, ulaganjima do trajne upotrebne dozvole

Nakon skoro deset godina od puštanja u saobraćaj mosta na Tisi kod Ade, počela je sanacija ćuprije i prilaznih puteva koji će, kako je nagovešteno, omogućiti da konačno dobije trajnu upotrebnu dozvolu.

Iako već nepunu deceniju predstavlja najkraću moguću vezu između Kikinde i Ade, odnosno žitelja ovog dela Banata i Bačke, most je imao nedostatke, od kojih je jedan naročito izražen noću. Na mostu nikada nije radila javna rasveta.

foto: Kurir/ S.U.

Od utorka, 11. avgusta, obustavljen je saobraćaj preko ovog mosta, što znači da Kikinđani i stanovnici ovog dela Banata, u Adu mogu samo preko Sente ili Bečeja. Osim sanacije i završetka radova na elektroenergetskim instalacijama, gromobranskim instalacija i instalaciji video-nadzora mosta, najavljeno je postavljanje i završetak vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, otklanjanje ulegnuća na kolovozu i trotoaru na desnoj obali reke Tise, ali i još neki radovi:

foto: Kurir/ S.U.

- Nakon dve privremene, ovaj most konačno je dobiti trajnu upotrebnu dozvolu. Radovima je obuhvaćema rekonstrukcija prilaznih puteva mostu i okončanje preostalih radova, koji u prethodnom periodu nikada do kraja nisu bili urađeni. Vrednost radova iznosi nešto više od 140 miliona dinara, a novac je obezbedila Pokrajina- potvrdio je Kuriru Nikola Lukač, načelnik Severnobanatskog okruga, dok je predsednik opštine Ada, Zoltan Bilicki, apelovao na stanovnike ovog dela Bačke i Banata da koriste alternativne putne pravce dok se radovi ne okončaju. To bi, kako je najavljeno, trebalo da se desi u narednih nekoliko meseci. Most je, inače, svečano otvoren još 24. decembra 2010. godine.

foto: Kurir/ S.U.

Poklon iz Nemačke

Konstrukcija mosta je 2002. godine stigla iz nemačkog grad Filshofena. Prvobitno je trebalo da premosti Tisu i poveže Novi Bečej i Bečej, ali se ispostavilo da most, dužine 260 i širine 11 metara, ne odgovara da bude postavljen na planirano mesto. Onda je 2004. konstrukcija mosta ustupljena opštini Ada, dok je gradnja počela dve godine kasnije.

