KORONA BILANS U KIKINDI: Manje novoobolelih od kovida, oprez i dalje neophodan

KIKINDA - To što se u Kikindi, tokom poslednjih nedelju dana, registruje pad novoobolelih od korone je dobro, ali je zbog mogućih oscilacija na dnevnom nivou, oprez i dalje neophodan. Ocenjujući da je epidemiološka situacija u Kikindi i dalje nepovoljna, ali sa tendencijom blagog poboljšanja, dr Sandra Radlović, direktorka Zavoda za javno zdravlje, otvorena je i do kraja jasna:

- Dovoljno je jedno veće okupljanje ljudi iz bilo kog razloga, pa da virus dobije priliku. U tom slučaju, za sedam do 10 dana, koliko traje prosečna inkubacija, ponovo bismo imali skok novozaraženih. Naš je cilj bio da broj novoobolelih padne ispod deset i da na dnevnom nivou bude jednocifren. To smo dostigli. Sada želimo da broj novozaraženih na dnevnom nivou bude manji od pet, sve do trenutka kad ćemo moći da saopštimo da nemamo više novozaraženih- kaže dr Radlović i napominje da u Kikindi trenutno ima 120 aktivnih slučajeva:

- I juče smo imali isti broj. Evo i zašto. Troje pacijenata se izlečilo, dok se isti broj osoba u međuvremenu zarazio kovidom. Bitno je da se epidemiološka kriva spušta i baš zbog toga opuštanja ne sme da bude. U kikindskoj bolnici hospitalizovano je 15 pacijenata, dok je 105 na kućnom lečenju. Dobro je što u bolnici više nema najmlađih pacijenata. Oni koji imaju kovid, takođe su na kućnom lečenju sa blažom kliničkom slikom. U Senti imamo pet aktivnih slučajeva, po dva u Novom Kneževcu i Čoki, a po jedan aktivan slučaj u Adi i Kanjiži- precizirala je dr Radlović i apelovala na građane da se pridržavaju preporučenih mera: drže distancu, nose maske, održavaju higijenu i izbegavaju bilo kakva veća okupljanja. Narednih dana, kako je najavljeno u ZZJZ, lokalni Štab za vanredne situacije trebalo bi da razmatra mogućnost relaksacije aktuelnih mera, koja uključuje i otvaranje bazena. Oni ne rade od 14. jula:

-To je ovih vrelih dana, tema broj jedan. Dali smo predlog mera kako će se kupači i zaposleni ponašati kad bazeni ponovo prorade . Broj kupača biće limitiran- navela je dr Radlović i dodala da se očekuju rezultati analiza hemijske i bakteriološke ispravnosti vode iz bazena.

