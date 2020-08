DOBRE VESTI IZ ŠUMADIJSKOG OKRUGA: Samo 2 novozaražena, oba iz Kragujevca

U Šumadijskom okrugu, prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje "Kraguj", registrovana su dva nova slučajeva pozitivnih na virus korona, i to oba iz Kragujevca.

Kako je saopštio direktor Instituta Dragan Vasiljević, u ostalim opštinama Šumadijskog okruga - Aranđelovcu, Topoli, Rači, Kniću, Batočini, Lapovu, nema novozaraženih.

Od početka epidemije, u Šumadijskom okrugu registrovano je ukupno 2.340 zaraženih virusom korona, od čega u Kragujevcu 1.812 i to do 16. maja 68, a od tada do danas 1.744.

U Aranđelovcu je registrovano ukupno 168, Topoli 83, Rači 53, Kniću 133, Batočini 75, Lapovu 16.

U kućnoj izolaciji na teritoriji tog okruga trenutno su 304 osobe, od čega u Kragujevcu 211, Aranđelovcu 35, Topoli 23, Rači četiri, Kniću 20, Batočini 11.

Prema podacima od jutros, u Kliničkom centru Kragujevac hospitalizovano je 36 osoba, od kojih su dve na respiratoru.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir