FORMIRANA VLAST I U LOZNICI: Zasedali uz sve mere zaštite, na snazi vanredna situacija

LOZNICA - Predsednica gradskog parlamenta je Milena Manojlović Knežević (SNS) koja je to bila i prethodne četiri godine, odlučeno je na konstitutivnoj sednici Skupštine grada (SG) održanoj danas u Loznici. Ona je bila i jedini kandidat.

Novi saziv odlučio je i da na mestu zamenika predsednika SG bude dr Stanko Terzić (SNS), Dejan Marković (SNS) će i u novom sazivu biti sekretar lokalne skupštine, dok je za njegovog zamenika izabrana Vesna Plavšić (SNS). Na sednici koja je bila zakazan za juče, pa odložena za danas ‘’zbog dopune dnevnog reda’’, prethodno su potvrđeni odbornički mandati strankama koje su na lokalnim izborima u Loznici 21. juna dobile najveće poverenje građana.

Najviše odbornika ima lista ‘’Aleksandar Vučić - Za našu decu’’, čiji je nosilac aktuelni gradonačelnik i predsednik lozničkih naprednjaka Vidoje Petrović, koja je dobila 43 od 59 odborničkih mesta koliko ih ima u lokalnom parlamentu. Sledi lista SPS sa pet mandata, GG ‘’Smelo’’ ima četiri mandata, ‘’Dr Zoran Nikolić -Bolja Srbija’’ tri, a u lokalni parlament ušli su još Zavetnici i SRS koje će predstavljati po dva odbornika. Aktuelni, i po svemu sudeći i budući gradonačelnik Vidoje Petrović, zahvalio se na današnjoj sednici Lozničanima na podršci koju je SNS dobila na lokalnim i parlamentarnim izborima.

- To je za nas priznanje da smo sprovodeći politiku predsednika stranke uspeli u prethodnom periodu da od Loznice napravimo značajno bolje mesto za život. To je i ogromna odgovornost da u novom mandatu učinimo sve kako bismo, uz podršku države, uspeli da obezbedimo kontinuitet, a to je pre svega ubrzan privredni rast. SNS i svi mi apsolutno smo otvoreni za saradnju u ovom mandatu za sve one kojima je Loznica na prvom mestu. Građani mogu biti uvereni da ćemo učiniti sve da Loznica u narednih pet do sedam godina postane jedan od deset najbogatijih gradova Srbije – poručio je on.

Inače, u Loznici je zbog kovida-19 od 13. jula na snazi vanredna situacija i sednica je održana uz sve mere zaštite i sprečavanja širenja koronavirusa. Za sve odbornike su obezbeđeni pleksiglas boksovi, a broj prisutnih na sednici bio je sveden samo na najneophodnije za njeno funkcionisanje. Na narednoj sednici, za koju nije precizirano kada će biti održana, biće izabran gradonačelnik, njegov zamenik i ostali izvršni organi grada.

