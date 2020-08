MARATON DO TEKERIŠA: Aleksandar Kikanović u čast junacima sa Cera

LOZNICA – Korona jeste sprečila ultramaratonca Aleksandra Kikanovića da stigne trčeći proletos od Loznice do Moskve, ali ne može da ga zaustavi u njegovoj Srbiji. Posle nekoliko humanih maratona on je odlučio da sutra u čast junacima sa Cera, povodom godišnjice slavne Cerske bitke, istrči četrdesetak kilometara od lozničke Crkve Pokrova Presvete Bogorodice do spomen-kosturnice u Tekerišu.

foto: T.I.

"Nekada je bio organizovan Cerski maraton od Tekeriša do centra Loznice, a ta razdaljina je otprilike prava maratonska. Rešio sam da istrčim i ovaj maraton, sada u znak zahvalnosti onima koji su pre 106. godina ovde ginuli, borili se, branili svoja ognjišta i slobodu Srbije. Ovo što ću da pretrčim i uložim malo napora nije ništa u odnosu na ono šta su oni učinili za sve nas i toga uvek treba da se sećamo", kaže Kikanović.

On na maratonu neće biti sam pošto će njegovo trčanje pratiti novinari iz Rusije i Belorusije koji već nekoliko dana provode sa njim i prave prilog o lozničkom humanitarcu i ultramaratoncu. U ovim zemljama za njega se saznalo kada je proletos trčao maration sa namerom da na Dan pobede 9. maja stigne u Moskvu i predsedniku Putinu pokloni ikonu. Zbog zatvorenih granica, odnosno pandemije kovida-19 morao je da prekine trčanje posle pređenih oko dve hiljade kilometara. Priča o Kikanoviću treba da bude, kako kaže, emitovana na tamošnjim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, a postoji mogućnost da možda i nastavi misiju i pretrči preostalih oko 300 kilometara, od belorusko-ruske granice do Crvenog trga.

Inače, sutra kreće u 7 sati ujutru i planira da stigne na cilj do 10 sati kada počinje državna ceremonija obeležavanje 106. godišnjice Cerske bitke. Kako je najavljeno posle verskog obreda kod spomen-kosturnice počeće ceremonija polaganja venaca, a prvi će to učiniti ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, predstavnici Loznice, Šapca i Krupnja, ambasada Slovačka, Austrije i Mađarske, Društvo srpskih domaćina, Udruženje Šeste ličke divizije i mnogi drugi. Predviđeno je i obraćanje predstavnika Loznice i ministra Đorđevića.

Iz Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' kažu da će sve biti organizovano u skladu sa epidemiološkom situacijom.

(Kurir.rs/T.I.)

Kurir